به گزارش خبرنگار مهر، توحید مظفری بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جنازه کشفشده در محدوده روستای سیمیندشت هیچ ارتباطی با حوزه قضایی فیروزکوه ندارد و مربوط به پرونده قتل خانوادگی در تهران است.
مظفری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجامشده، قتل در منطقه ولنجک تهران رخ داده و قاتل پس از ارتکاب جنایت، برای از بین بردن آثار جرم، اجساد را به محدوده فیروزکوه منتقل کرده است.
وی افزود: متهم که شغل او دامپزشکی بوده اما بهصورت شخصی در خط ولنجک – بام تهران مسافرکشی میکرده، به قتل پدر و دو خواهر خود بهدلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرده است. به گفته مظفری، متهم پس از ارتکاب جنایت، اجساد را سوزانده و در دریاچه رها کرده است.
دادستان فیروزکوه با تأکید بر اینکه فیروزکوه از شهرستانهای امن و آرام استان تهران به شمار میرود، خاطرنشان کرد: مردم شریف شهرستان اطمینان داشته باشند این پرونده هیچگونه ارتباطی با وضعیت امنیتی فیروزکوه ندارد و تمامی دستگاههای انتظامی و قضایی شهرستان با دقت، نظم و هوشیاری کامل در حال انجام وظایف خود هستند.
