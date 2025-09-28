به گزارش خبرنگار مهر،سردار دلاور القاصی مهر،بعد از ظهر یکشنبه،از کشف انبار بزرگ دپوی پلی اتیلن قاچاق به ارزش میلیاردی در فیروزکوه خبر داد.

القاصی مهر، در ادامه اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی و کشف انباری شامل ۲۸ هزار کیلوگرم پلی اتیلن، ماده اولیه ساخت پلاستیک، شدند.

وی افزود: براساس نظر کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی فیروزکوه، ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این انبار بلافاصله پلمب و مالک آن نیز برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ضمن هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد که پلیس با تمام توان و قاطعیت با متخلفان و هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.