القاصی مهر: انبار میلیاردی پلی‌اتیلن قاچاق در فیروزکوه کشف شد

فیروزکوه- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف انبار بزرگ دپوی پلی اتیلن قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار دلاور القاصی مهر،بعد از ظهر یکشنبه،از کشف انبار بزرگ دپوی پلی اتیلن قاچاق به ارزش میلیاردی در فیروزکوه خبر داد.

القاصی مهر، در ادامه اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در قالب طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی و کشف انباری شامل ۲۸ هزار کیلوگرم پلی اتیلن، ماده اولیه ساخت پلاستیک، شدند.

وی افزود: براساس نظر کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی فیروزکوه، ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این انبار بلافاصله پلمب و مالک آن نیز برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ضمن هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد که پلیس با تمام توان و قاطعیت با متخلفان و هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.

