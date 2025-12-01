  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

توزیع ۱۱۱ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۱۱۱ دستگاه آبگرمکن خورشیدی طی سال جاری در روستاهای مناطق جنگلی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری گفت: در سال جاری تعداد ۱۱۱ دستگاه آبگرمکن خورشیدی بین روستاییان مناطق جنگلی و بدون گاز کهگیلویه و بویراحمد توزیع و نصب شد.

وی هدف از توزیع این آبگرمکن ها را جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و قطع درختان بیان کرد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در سال‌های اخیر در مناطق دارای شرایط در استان، بیش از ۱۵۰۰ دستگاه آبگر مکن خورشیدی توسط منابع طبیعی و آبخیزداری توزیع و نصب شده که بر اساس آمار، تخریب جنگل‌ها و قطع درخت در این مناطق بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین بر برنامه ریزی برای افزایش توزیع آبگرمکن های خورشیدی جهت حفاظت از جنگل‌های استان تاکید کرد.

