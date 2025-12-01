به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاووسی صبح دوشنبه در همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با حضور هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در شهرکرد برگزار شد با اشاره به کلام مقام معظم رهبری که فرمودند «قانون اساسی میثاق ملی دینی و انقلابی ماست»، اظهار کرد: تمام آنچه درباره اهمیت و جایگاه قانون اساسی باید بدانیم در این فراز رهبری گویاست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هویت دینی و ملی ما از دوران صفویه باهم ممزوج شد، ادامه داد: اگرچه دستان زیادی با عناد و کینهتوزی و غرضورزی تلاش کردند تا این پیوند را مخدوش کنند اما باید گفت که هیچ دستی قدرت جدا کردن هویت دینی و ملی ما را نداشته است.
کاووسی تصریح کرد: متأسفانه باوجود اهمیتی که تاریخ ملتها دارد اما در این سمت عالم ما با دستهای غرضورزی که در کار بودند، از مسیر تاریخ فاصله گرفتیم و باید این حلقه مفقوده جبران شود.
وی با تأکید بر اینکه قانون اساسی سرخط جمهوری اسلامی و میثاق همه مردم بوده و دستاورد اندکی نیست، افزود: بر این اساس، تصمیم گرفتیم طی سلسلهبرنامههایی این سند مهم ملی را با رویکرد تبیینی، تشریحی و تحلیلی به اقشار مختلف مردم معرفی کنیم.
کاووسی با بیان اینکه قانون اساسی سندی است که به مدد رأی مردم اعتبار یافته است، افزود: این سند سه تکلیف را به مسئولان و حاکمان گوشزد میکند نخست آنکه حدود و وظایف آنها را معین میکند، دوم، نحوه مواجهه با خارج و دیگر کشورها را مشخص میکند و سوم آنکه نشان میدهد مردم همواره حقوق و اختیارات و آزادیهایی دارند.
وی با یادآوری اینکه قانون اساسی در متمدنانهترین حالت توسط قاطبه مردم تأیید شد، گفت: این سند هویت ملی و دینی ما را مدنظر قرار میدهد و باید گفت که قانون اساسی محور اتحاد و همبستگی ملت ما است.
کاووسی تصریح کرد: در معرفی این سنفقط به نخبگان بلکه به عموم مردم غفلت شده و در این عرصه مسئول و بدهکار هستیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر همین اساس تفاهمنامههایی بین پژوهشکده شورای نگهبان و برخی دانشگاهها و نیز مدیریت حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دادیم و طی چهار سال آینده برگزاری کارگاههای آموزش قانون اساسی ویژه طلاب و دانشجویان پیشبینی شده است.
یادآور میشود در این همایش، با حضور سخنگوی شورای نگهبان، تفاهمنامههای همکاری پژوهشکده شورای نگهبان با مدیریت حوزه علمیه و نیز دانشگاههای شهرکرد و آزاد اسلامی در راستای آموزش قانون اساسی به طلاب و دانشجویان استان چهارمحال و بختیاری به امضای مسئولان رسید.
