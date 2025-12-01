گردشگری در دریای خزر به صورت موقت ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار صادرشده از سوی هواشناسی مازندران، بهدلیل مواج شدن خزر و وزش بادهای شرقی شدید، کلیه فعالیتهای گردشگری، قایقرانی و صیادی در این دریا تا عصر سهشنبه ممنوع اعلام شده است.
در اطلاعیه این سازمان آمده است که وزش باد شرقی — با سرعتی که در بعضی نقاط ساحلی به حدود ۱۲ متر بر ثانیه (حدود ۴۳ کیلومتر بر ساعت) میرسد و در کنار افزایش محسوس ارتفاع امواج دریایی (تا نزدیک ۱.۶ متر) شرایط را برای شنا، قایقرانی و گردشگری دریایی ناایمن ساخته است.
هواشناسی مازندران ضمن هشدار درباره خطر غرق شدن شناورهای سبک، قایقها و شناگران، از همگان خواسته است پس از پایان این وضعیت و اعلام پایانی از سوی مراجع ذیربط، نسبت به ازسرگیری فعالیت دریایی اقدام کنند.
به این ترتیب، با هدف حفظ ایمنی مردم و جلوگیری از حوادث احتمالی، توصیه اکید میشود گردشگران از هرگونه حضور در آبها و قایقرانی خودداری کنند.
نظر شما