به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی دریایی مازندران از ممنوعیت قایقرانی، فعالیتهای گردشگری و صیادی در دریای خزر تا صبح سهشنبه خبر داد و اعلام کرد: به دلیل پیشبینی وزش بادهای شدید و وضعیت نامساعد دریا، تمامی فعالیتهای قایقرانی، گردشگری و صیادی در دریای خزر تا صبح سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ ممنوع است. این محدودیت به منظور حفظ ایمنی مردم و جلوگیری از هرگونه خطر برای شناگران و فعالان دریایی اعمال شده است.
طبق پیشبینیهای انجام شده، از روز سهشنبه وضعیت جوی بهتر خواهد شد و شرایط برای فعالیتهای دریایی فراهم میآید. اما تا آن زمان، از تمامی مردم و مسافران خواسته شده است که از رفتن به دریا خودداری کنند.
هواشناسی مازندران همچنین از مسئولان و نهادهای مرتبط خواسته است تا اقدامات لازم برای اطلاعرسانی به شهروندان و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سواحل دریای خزر را انجام دهند.
