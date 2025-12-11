اینجا زنان تنها نیستند؛ کارگاهی کوچک که پناه مادران شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: گاهی مسیر یک زندگی از جایی آغاز میشود که هیچکس انتظارش را ندارد؛ از دل یک مغازه کوچک، انباری ساده یا صدای آرام یک چرخخیاطی.
در گوشهای از شهر، کارگاهی زنانه شکل گرفته که در آن صدای چرخها تنها صدای دوخت و تولید نیست؛ صدای تلاشی جمعی برای ایستادن، صدای امید زنانی که میان مسئولیت خانه، فرزند و مشکلات اقتصادی، راهی برای استقلال پیدا کردهاند.
اینجا جایی است که کار، با عشق مادرانه گره خورده و هر روتختی که دوخته میشود، حکایت زنی است که نمیخواهد تسلیم سختیها شود.
در این فضای صمیمی و پرتلاش، فرانک رحیمی، بانوی جوان و کارآفرین حوزه کالای خواب، مسیری را ساخته که از «هیچ» آغاز شد و امروز به پناهگاهی برای چندین زن تبدیل شده است؛ زنانی که گاهی امکان حضور در محیط کار را ندارند و کارگاه، کار را تا دل خانههایشان میبرد.
گفتگوی پیشرو، روایت زن جوانی است که باور دارد کارآفرینی تنها تولید یک کالا نیست؛ آفرینش فرصت است، آفرینش امید برای زنانی که به یک دست یاری نیاز دارند تا دوباره روی پای خود بایستند.
رؤیای من حمایت از مادران بود
فرانک رحیمی، کارآفرین جوان متولد دهه هفتاد که حدود سه سال است در حوزه تولید کالای خواب فعالیت میکند، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز زن و مادر، از شکلگیری مسیر کارآفرینی خود و اهدافش برای حمایت از بانوان سخن گفت.
وی با اشاره به آغاز فعالیت خود از یک مغازه بسیار کوچک، افزود: شروع کار ما از فضایی بود که حتی در ابتدا قرار بود بهعنوان انباری استفاده شود، اما با لطف خداوند تبدیل شد به نقطه شروع تولید. هشت ماه از فعالیتمان نگذشته بود که مغازه را برای تخریب خواستند و مجبور شدیم تخلیه کنیم.
این کارآفرین جوان افزود: پس از آن به دنبال مکانی برای توسعه کار بودیم، اما هزینههای بالای اجارهها اجازه نمیداد. همان زمان، تجربهای را که در سفر به اصفهان دیده بودم، استفاده تولیدکنندگان از فضاهای مساجد و حسینیهها در ذهن داشتم. همین ایده باعث شد سراغ چنین فضاهایی برویم.
کارآفرینی که زنان را تنها نمیگذارد
این کارآفرین جوان افزود: بهصورت اتفاقی با قرارگاه محرومیت زدایی سپاه آشنا شدیم و آنان کارگاهی را معرفی کردند که تقریباً تمام تجهیزات لازم را داشت. همین موضوع باعث شد بتوانیم با هزینه کمتر کار را جدیتر آغاز کنیم. اکنون حدود دو سال است در این کارگاه فعالیت میکنیم.
رحیمی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی او ایجاد فضای کاری امن و حمایتگر برای بانوان است، گفت: پنج نفر در این کارگاه مشغول هستیم و اغلب همکارانم مادر هستند. چون خودم تجربه مادر بودن را دارم، میدانم یک زن چه نیازهایی دارد؛ برای همین هیچگونه سختگیری غیرضروری ندارم. حتی برای بانوانی که مشکل رفتوآمد یا نگهداری از فرزند دارند، امکان انجام کار در منزل را فراهم کردهام.
وی با بیان اینکه کیفیت تولید خط قرمز مجموعه است، عنوان کرد: با وجود رقابت سخت در بازار و کسانی که با کارهای بیکیفیت قیمتها را پایین میآورند، ما هرگز کیفیت را فدای قیمت نمیکنیم. مشتریان ثابت ما میدانند که هیچ محصول بیکیفیتی از این مجموعه خارج نمیشود.
کارگاهی که با عشق مادرانه رونق گرفت
رحیمی همچنین به مسئولیتهای خانوادگی خود اشاره کرد و افزود: مادر یک پسر سهساله هستم و مسئولیت خانه نیز با من است. با این حال، از ساعات اولیه صبح تا شب در کارگاه حضور دارم و علاقه به کار باعث میشود همه این مسئولیتها را با هم پیش ببرم.
این کارآفرین جوان با اشاره به آرزوهای آینده خود خاطرنشان کرد: هدفم این است که مجموعه را توسعه دهم و تعداد بیشتری از بانوان نیازمند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهم. حتی به صادرات محصول باکیفیت ایرانی نیز فکر میکنم.
وی در پایان از مجموعه مسجد و افرادی که فضای کارگاه را در اختیار او قرار دادهاند قدردانی کرد و گفت: اگر چنین فضاهایی وجود نداشت، شاید بسیاری از جوانها نمیتوانستند قدم اول را بردارند. امیدوارم روزی بتوانم همین حمایت را چند برابر به زنان دیگر بازگردانم.
