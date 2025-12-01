محسن جوادی، رئیس نمایشگاه کتاب سی و هفتم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به محسن جوادی آمده است:

«نظر به اهمیت و جایگاه محوری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در زیست بوم فرهنگی کشور، تقویت اقتصاد نشر، گسترش فرهنگ کتاب خوانی، ترویج عدالت فرهنگی و ارتقای تعاملات فرهنگی داخلی و بین‌المللی و با توجه به مراتب دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان «رئیس سی و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌شوید.

امید است با بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های فرهیختگان حوزه نشر و اهل قلم کشور و استفاده بهینه از توانمندی‌های معاونت امور فرهنگی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در تحقق اهداف این رویداد فرهنگی بزرگ و برگزاری مطلوب آن موفق و مؤید باشید.»