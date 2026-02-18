۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

آسفالت‌ریزی محورهای اصلی شهر جاسک آغاز شد

آسفالت‌ریزی محورهای اصلی شهر جاسک آغاز شد

جاسک- شهردار جاسک از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در خیابان‌های اصلی شهر به طول بیش از یک‌ونیم کیلومتر خبر داد.

امین کوپشی شهردار جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تداوم نهضت آسفالت در این شهر، اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت خیابان اصلی مرکز شهر از میدان امام خمینی تا پمپ بنزین شرف به طول یک‌ونیم کیلومتر در حال اجراست و با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

وی افزود: همچنین مسیر خیابان اداره بند تا پدافند هوایی و ادامه آن تا محدوده هواشناسی نیز در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون عملیات آسفالت‌ریزی در این محورها در حال انجام است.

شهردار جاسک با بیان اینکه ارتقای ایمنی تردد شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است، تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه‌ها، در چندین نقطه از سطح شهر سرعت‌گیرهای استاندارد احداث شده تا ضمن کاهش حوادث رانندگی، ایمنی عابران پیاده افزایش یابد.

کوپشی خاطرنشان کرد: شهرداری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، روند بهسازی معابر شهری را تا پوشش کامل خیابان‌های هدف ادامه خواهد داد.

