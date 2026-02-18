امین کوپشی شهردار جاسک در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تداوم نهضت آسفالت در این شهر، اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت خیابان اصلی مرکز شهر از میدان امام خمینی تا پمپ بنزین شرف به طول یکونیم کیلومتر در حال اجراست و با سرعت مطلوبی پیش میرود.
وی افزود: همچنین مسیر خیابان اداره بند تا پدافند هوایی و ادامه آن تا محدوده هواشناسی نیز در دستور کار قرار گرفته و هماکنون عملیات آسفالتریزی در این محورها در حال انجام است.
شهردار جاسک با بیان اینکه ارتقای ایمنی تردد شهروندان از اولویتهای مدیریت شهری است، تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژهها، در چندین نقطه از سطح شهر سرعتگیرهای استاندارد احداث شده تا ضمن کاهش حوادث رانندگی، ایمنی عابران پیاده افزایش یابد.
کوپشی خاطرنشان کرد: شهرداری با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود، روند بهسازی معابر شهری را تا پوشش کامل خیابانهای هدف ادامه خواهد داد.
نظر شما