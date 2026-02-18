۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۹

رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه فردا برگزار می شود

رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه فردا برگزار می شود

امیر دریادار دوم حسن مقصودلو گفت: رزمایش مرکب دریایی؛ نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، فردا در دریای عمان و منطقه شمال اقیانوس هند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مرکب دریایی؛ نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه فردا در دریای عمان و منطقه شمال اقیانوس هند به میزبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش برگزار می‌شود.

امیر دریادار دوم حسن مقصودلو سخنگوی رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: این رزمایش به میزبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس انجام می شود و هدف اصلی آن ارتقای امنیت و تعاملات پایدار دریانوردی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند است. توسعه همکاری‌های مشترک دریایی و تقویت روابط میان نیروهای دریایی دو کشور در طراحی و اجرای عملیات‌های مرکب از دیگر اهداف این رزمایش است.

وی ادامه داد: ایجاد همگرایی و هماهنگی در اقدامات مشترک برای مقابله با فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت و ایمنی دریایی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و همچنین مبارزه با تروریسم دریایی، از محورهای اصلی این تمرین مشترک به شمار می‌رود.

سخنگوی رزمایش تاکید کرد: این رزمایش همچنین با هدف تعمیق روابط دوستانه، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای با اولویت کشورهای همسایه و تقویت نقش کشورهای منطقه در تأمین و برقراری امنیت دریایی و دریانوردی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: برگزاری این رزمایش در کنار سایر تمرین‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیانگر توجه دو کشور به تحولات جاری در دریای عمان، و شمال اقیانوس هند بوده و نشان‌دهنده تعهد طرفین به تقویت همکاری‌های دریایی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و حمایت از امنیت تجارت دریایی در این منطقه است.

ناخدایکم الکسی سرگیف فرمانده ناوگروه روسیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در شهر بندرعباس، از میزبانی و مهمان‌نوازی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی با تأکید بر روابط دوستانه و نزدیک میان دو طرف افزود: سطح تعاملات و همکاری‌های موجود نشان می‌دهد که می‌توانیم در کنار یکدیگر بسیاری از مسائل و چالش‌های دریایی و ساحلی را مدیریت و حل‌وفصل کنیم.

فرمانده ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه ادامه داد: آمادگی داریم در هر منطقه‌ای رزمایش‌های مشترک برگزار کنیم؛ از جمله تمرین‌ها و آیتم‌های تخصصی نظیر عملیات مقابله با تروریسم دریایی که توسط ناوها و قایق‌های دو طرف اجرا می‌شود.

کد خبر 6752484
هادی رضایی

    سعید IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      7 0
      پاسخ
      خیلی عالی! هر کشوری بایستی برنامه خود را بدون توجه به مشکلات سیاسی و ژئوپلیتیکی پیش ببرد. اینکه همزمان در حال مذاکره هستیم نباید جلوی این قبیل برنامه‌ها را بگیرد.
    FR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 0
      پاسخ
      آیا این رزمایش متمایز است از رزمايش مشترک دریایی «ایران، روسیه و چین» در تنگه ی هرمز که پیشتر خبرش را داده بودید؟
      مهدی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
        0 0
        دقیقا سوال منم بود، جوابشو فهمیدی به منم بگو
    IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 0
      پاسخ
      خدارا شکر که قدرت آسیا را یکپارچه میکند تا تابوی غرب وحشی را بشکند و نسیم تمدن بشری بر زمین بوزد چین ایران و روسیه متحد برای نجات بشریت بپا خواسته اند تا فرعون زمان را غرق کنند از هند و پاکستان هم انتظار می رود با احساس مسئولیت بیشتر وارد کارزار شوند تا منطقه را از وحشیهای غربی پاکسازی کنیم و این قاره مقدس را که کانون و بستر دین و اخلاق و انسانیت و شعر و ادب و هنر وری است به سیادت همیشگی برسانیم
    غلامرضا IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 0
      پاسخ
      رخداد خوبی است باید واقعا ارتباط دو دولت و ملت هر روز توسعه یابد استدعا داریم تمنا داریم بعنوان یک ایرانی ما خیلی بد خواه داریم تلاش برای صادرات دلار و ارز خارجی برای کشور ما نور و امید پیش بسوی صادرات به هرکجا که پول برگرده پول مهم است شیعه باید قوی بماند قوی حرکت کند
    خرد IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      0 1
      پاسخ
      فردا دوباره خبر تکذیبش نیاد؟!

