رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مرکب دریایی؛ نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه فردا در دریای عمان و منطقه شمال اقیانوس هند به میزبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش برگزار میشود.
امیر دریادار دوم حسن مقصودلو سخنگوی رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه گفت: این رزمایش به میزبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس انجام می شود و هدف اصلی آن ارتقای امنیت و تعاملات پایدار دریانوردی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند است. توسعه همکاریهای مشترک دریایی و تقویت روابط میان نیروهای دریایی دو کشور در طراحی و اجرای عملیاتهای مرکب از دیگر اهداف این رزمایش است.
وی ادامه داد: ایجاد همگرایی و هماهنگی در اقدامات مشترک برای مقابله با فعالیتهای تهدیدکننده امنیت و ایمنی دریایی، بهویژه در حوزه حفاظت از کشتیهای تجاری و نفتکشها و همچنین مبارزه با تروریسم دریایی، از محورهای اصلی این تمرین مشترک به شمار میرود.
سخنگوی رزمایش تاکید کرد: این رزمایش همچنین با هدف تعمیق روابط دوستانه، افزایش همکاریهای منطقهای با اولویت کشورهای همسایه و تقویت نقش کشورهای منطقه در تأمین و برقراری امنیت دریایی و دریانوردی برنامهریزی شده است.
وی افزود: برگزاری این رزمایش در کنار سایر تمرینهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بیانگر توجه دو کشور به تحولات جاری در دریای عمان، و شمال اقیانوس هند بوده و نشاندهنده تعهد طرفین به تقویت همکاریهای دریایی، مقابله با یکجانبهگرایی و حمایت از امنیت تجارت دریایی در این منطقه است.
ناخدایکم الکسی سرگیف فرمانده ناوگروه روسیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در شهر بندرعباس، از میزبانی و مهماننوازی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
وی با تأکید بر روابط دوستانه و نزدیک میان دو طرف افزود: سطح تعاملات و همکاریهای موجود نشان میدهد که میتوانیم در کنار یکدیگر بسیاری از مسائل و چالشهای دریایی و ساحلی را مدیریت و حلوفصل کنیم.
فرمانده ناوگروه نیروی دریایی فدراسیون روسیه ادامه داد: آمادگی داریم در هر منطقهای رزمایشهای مشترک برگزار کنیم؛ از جمله تمرینها و آیتمهای تخصصی نظیر عملیات مقابله با تروریسم دریایی که توسط ناوها و قایقهای دو طرف اجرا میشود.
