به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به همراه برخی از اعضای هیئت دولت و جمعی از معاونان و مسئولان اجرایی، وارد فرودگاه خرم‌آباد در مرکز استان شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

مسعود پزشکیان مورد استقبال رسمی سیدسعید شاهرخی، استاندار لرستان و حجت الاسلام سید احمد شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان قرار گرفت.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر پزشکیان را همراهی می‌کنند.

آغاز رسمی سفر با ادای احترام به شهدا

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور بلافاصله پس از ورود به لرستان، با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه لرستان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام خواهد کرد.

این مراسم، نخستین برنامه رسمی پزشکیان در جریان سفر دو روزه به استان لرستان به شمار می‌رود.

برنامه‌های متنوع در روز نخست سفر

دیدار و گفتگو با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان در تالار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان، از دیگر برنامه‌های روز نخست ورود رئیس‌جمهور به لرستان است.

همچنین برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و نشست با فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی، در دستور کار رئیس‌جمهور قرار دارد.

تداوم برنامه‌ها در روز دوم

بر اساس اعلام برنامه‌ها، رئیس‌جمهور در روز دوم سفر خود، پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و سپس در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حضور می‌یابد.

گزارش پایانی به مردم لرستان

در پایان این سفر، رئیس‌جمهور با حضور در جمع مردم، گزارشی از نتایج، مصوبات و تصمیمات اتخاذشده در جریان سفر نوزدهم استانی خود به لرستان ارائه خواهد کرد؛ سفری که با هدف پیگیری مطالبات مردمی و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان انجام شده است.