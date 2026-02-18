شأن محمد موسوی باید حفظ شود/او برای والیبال زحمت زیادی کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ والیبال این روزها با اتفاقات زیادی همراه شده است، در جریان بازی شهداب یزد و پیکان حواشی به وجود آمد که با واکنش تند هواداران روبرو شده است. در جریان این بازی، یکی از صحنه‌ها که توپ از روی تور به سمت ماسو آلوارز بازیکن کوبایی پیکان پرتاب شد،حواشی زیادی را ایجاد کرد. برخی این اتفاق را نادرست دانستند و از رفتار موسوی در جریان این بازی انتقاد زیادی کردند.

موسوی در هفته‌های شانزدهم و هفدهم لیگ برتر و همچنین پس از دیدار تیمش برابر پیکان تهران در کانون توجه قرار گرفت. انتشار ویدیویی از او با تیتر «حرکت نژادپرستانه موسوی علیه بازیکن کوبایی پیکان» آتش این حواشی را شعله ور کرد. در آن ویدیو، کاپیتان شهداب درباره بازیکن حریف جملاتی را مطرح می‌کند که با واکنش‌هایی همراه شد.

میلاد تقوی چند روز پیش در گفتگویی اعلام کرد قصد دارد جلسه خصوصی با محمد موسوی داشته باشد و در مورد رفتارش با او صحبت کند. در ادامه این حواشی با اعلام امیرحسین منظمی دبیر فدراسیون والیبال حسن محسن پور رئیس کمیته انضباطی از سمت خود استعفا داد. دلیل این استعفا آن طور که گفته شده است به دلیل عدم دعوت از موسوی در کمیته انضباطی بوده که در نهایت با توجه به حمایت رئیس فدراسیون این کار صورت نگرفته و رئیس کمیته انضباطی هم استعفا داده است.

منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای رئیس کمیته انضباطی و حمایت فدراسیون از محمد موسوی گفت: محسن پور از سمت خود استعفا داده و رئیس فدراسیون والیبال هم استعفا را هنوز بررسی نکرده است. حمایت فدراسیون از موسوی هم به این خاطر است که او برای والیبال ایران زحمت زیادی کشیده است و سبقه در والیبال ایران داشته است. امثال محمد موسوی برای ورزش والیبال ایران زحمت زیادی کشیدند.

وی گفت: البته ما طبق آیین نامه با هر کسی که تخلف کند برخورد می‌کنیم اما موسوی برای والیبال ایران خیلی زحمت کشیده و ما باید شان این بازیکن را حفظ کنیم.

دبیر فدراسیون والیبال عنوان کرد: من صحبت‌های نژادپرستانه موسوی را نشنیدم. کمیته انضباطی به خاطر فدراسیون استعفا خود را تقدیم کرده و اگر فرد دیگری روی کار بیاید قطعا به این موضوع رسیدگی می‌شود. ما هم در حال بررسی هستیم و هر آنچه لازم است انجام خواهیم داد.