اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوجین نیازمند در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوجین نیازمند سراسر استان سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه با حضور عباسعلی ارجمندی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در زاهدان برگزار شد.

ارجمندی در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان بیان کرد: حمایت از زوج‌های جوان، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار، از اولویت‌های مهم حوزه اجتماعی است و این‌گونه اقدامات می‌تواند نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های آغاز زندگی مشترک داشته باشد.

وی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و نهادهای حمایتی در اجرای چنین برنامه‌هایی قابل تقدیر است و امیدواریم این روند حمایتی در استان استمرار یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان همچنین تصریح کرد: تقویت امید اجتماعی، تسهیل ازدواج جوانان و کمک به پایداری خانواده‌ها از رویکردهای اساسی مدیریت استان است.