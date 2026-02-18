به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت چهلم شهدای دی ماه اخیر در اراک با اشاره به تداوم فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته اظهار کرد: قدرت‌های غربی در مواجهه با ایران رویکردی متفاوت از سایر کشورها اتخاذ کرده‌اند.

وی افزود: در حالی که در مواجهه با برخی قدرت‌های جهانی رویکرد تقابل مستقیم در پیش گرفته نمی‌شود، جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته با گسترده‌ترین تحریم‌ها، فشارها و انواع جنگ‌های ترکیبی مواجه بوده است.

حجت الاسلام الهامی نیا تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، پروژه تغییر نظام در دستور کار دشمنان قرار داشته اما این هدف به دلیل انسجام مردمی و اتکای نظام به باورهای دینی، ناکام مانده است.

حجت الاسلام الهامی نیا تاکید کرد: برخی عناصر با حمایت مالی و آموزشی خارج از کشور و حتی با قاچاق سلاح، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی بوده‌اند اما هوشیاری نهادهای مسئول و حضور مردم، مانع تحقق اهداف آنان شده است.

وی افزود: ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ریشه در اعتقادات دینی، فرهنگ ایثار و پیوند عمیق میان مردم و حاکمیت دارد و همین مؤلفه‌ها کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون داشته است.

افکار عمومی خواستار برخورد قاطع قانونی با عوامل سازمان‌دهی‌کننده خشونت‌ها است

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی گفت: مطالبه جدی مردم، رسیدگی سریع و برخورد قاطع در چارچوب قانون با عوامل اصلی و سازمان‌دهندگان خشونت‌هاست تا امنیت عمومی تثبیت شده و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر افزود: بخشی از اتفاقات ناشی از هیجانات برخی جوانان بود که در فضای عملیات روانی و تبلیغات گسترده رسانه‌ای دچار خطا شدند اما در ادامه، جریان سازمان‌یافته‌ای تلاش کرد اعتراضات را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کند.

حجت الاسلام الهامی نیا تصریح کرد: در این روند، تعدادی از نیروهای مدافع امنیت به شهادت رسیدند و بیش از ۳۰۰ مسجد به آتش کشیده شد.

وی ادامه داد: تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای انتظامی نشان می‌دهد ماجرا از سطح اعتراض فراتر رفته و به سمت اقدامات خشونت‌آمیز هدایت شده بود.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی تاکید کرد: نیروهای انتظامی در بسیاری از صحنه‌ها بدون استفاده از سلاح جنگی در میدان حاضر بودند و این در حالی است که در برخی کشورها حتی نمایش سلاح پلاستیکی با واکنش فوری و قاطع مواجه می‌شود.

وی افزود: با این حال، در ایران نیروهای پلیس با خویشتنداری عمل کردند و در مواردی هدف حملات مستقیم قرار گرفتند.

حجت الاسلام الهامی نیا با اشاره به مطالبه افکار عمومی درباره برخورد با عوامل سازمان‌دهی‌کننده خشونت‌ها گفت: مردم انتظار دارند قوه قضاییه با لیدرهایی که در آتش‌زدن مساجد، قاچاق سلاح و تحریک به خشونت نقش داشته‌اند در چارچوب قانون برخورد قاطع داشته باشد تا امنیت عمومی خدشه‌دار نشود.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها افزود: در جهانی با بیش از ۸ میلیارد جمعیت، وجود رهبری برخوردار از زهد، حکمت و شجاعت، به‌ویژه در مقاطع حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه، موجب انسجام و ثبات کشور شده است.

وی تأکید کرد: استمرار امنیت و ثبات کشور نیازمند هوشیاری عمومی، تقویت انسجام ملی و مقابله آگاهانه با جنگ ترکیبی و عملیات رسانه‌ای دشمنان است.