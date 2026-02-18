  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

الهامی نیا: انسجام ملی رمز عبور کشور از فتنه‌ها و تهدیدات اخیر است

اراک- استاد حوزه دانشگاه و کارشناس مذهبی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه مردم با انسجام و همدلی در صحنه بوده‌اند کشور از فتنه‌ها و تهدیدات با موفقیت عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیا پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت چهلم شهدای دی ماه اخیر در اراک با اشاره به تداوم فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته اظهار کرد: قدرت‌های غربی در مواجهه با ایران رویکردی متفاوت از سایر کشورها اتخاذ کرده‌اند.

وی افزود: در حالی که در مواجهه با برخی قدرت‌های جهانی رویکرد تقابل مستقیم در پیش گرفته نمی‌شود، جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته با گسترده‌ترین تحریم‌ها، فشارها و انواع جنگ‌های ترکیبی مواجه بوده است.

حجت الاسلام الهامی نیا تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، پروژه تغییر نظام در دستور کار دشمنان قرار داشته اما این هدف به دلیل انسجام مردمی و اتکای نظام به باورهای دینی، ناکام مانده است.

حجت الاسلام الهامی نیا تاکید کرد: برخی عناصر با حمایت مالی و آموزشی خارج از کشور و حتی با قاچاق سلاح، به دنبال ایجاد بی‌ثباتی بوده‌اند اما هوشیاری نهادهای مسئول و حضور مردم، مانع تحقق اهداف آنان شده است.

وی افزود: ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ریشه در اعتقادات دینی، فرهنگ ایثار و پیوند عمیق میان مردم و حاکمیت دارد و همین مؤلفه‌ها کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون داشته است.

افکار عمومی خواستار برخورد قاطع قانونی با عوامل سازمان‌دهی‌کننده خشونت‌ها است

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی گفت: مطالبه جدی مردم، رسیدگی سریع و برخورد قاطع در چارچوب قانون با عوامل اصلی و سازمان‌دهندگان خشونت‌هاست تا امنیت عمومی تثبیت شده و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر افزود: بخشی از اتفاقات ناشی از هیجانات برخی جوانان بود که در فضای عملیات روانی و تبلیغات گسترده رسانه‌ای دچار خطا شدند اما در ادامه، جریان سازمان‌یافته‌ای تلاش کرد اعتراضات را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کند.

حجت الاسلام الهامی نیا تصریح کرد: در این روند، تعدادی از نیروهای مدافع امنیت به شهادت رسیدند و بیش از ۳۰۰ مسجد به آتش کشیده شد.

وی ادامه داد: تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای انتظامی نشان می‌دهد ماجرا از سطح اعتراض فراتر رفته و به سمت اقدامات خشونت‌آمیز هدایت شده بود.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی تاکید کرد: نیروهای انتظامی در بسیاری از صحنه‌ها بدون استفاده از سلاح جنگی در میدان حاضر بودند و این در حالی است که در برخی کشورها حتی نمایش سلاح پلاستیکی با واکنش فوری و قاطع مواجه می‌شود.

وی افزود: با این حال، در ایران نیروهای پلیس با خویشتنداری عمل کردند و در مواردی هدف حملات مستقیم قرار گرفتند.

حجت الاسلام الهامی نیا با اشاره به مطالبه افکار عمومی درباره برخورد با عوامل سازمان‌دهی‌کننده خشونت‌ها گفت: مردم انتظار دارند قوه قضاییه با لیدرهایی که در آتش‌زدن مساجد، قاچاق سلاح و تحریک به خشونت نقش داشته‌اند در چارچوب قانون برخورد قاطع داشته باشد تا امنیت عمومی خدشه‌دار نشود.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها افزود: در جهانی با بیش از ۸ میلیارد جمعیت، وجود رهبری برخوردار از زهد، حکمت و شجاعت، به‌ویژه در مقاطع حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه، موجب انسجام و ثبات کشور شده است.

وی تأکید کرد: استمرار امنیت و ثبات کشور نیازمند هوشیاری عمومی، تقویت انسجام ملی و مقابله آگاهانه با جنگ ترکیبی و عملیات رسانه‌ای دشمنان است.

کد خبر 6752914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها