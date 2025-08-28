کتاب صوتی «خرافات سودآور» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «خرافات سودآور» نوشته مشترک سیلویا ایپاراگویر، توماس سانچزبلاجیو، دیه گو وگیو، سامانتا شوبلین و فرناندو سورنتینو و ترجمه فروزان صاعدی از انتشارات قصه باران با صدای بهمن وخشور، یوسف عارف، نیره هندی، آتوسا حسینی و سیمیندخت اسدالهی توسط مؤسسه آوای چیروک تولید و منتشر شده است.
کتاب خرافات سودآور و داستانهای دیگر، ۱۵ داستان دارد که ۱۱ داستان آن اثر فرناندو سورنتینو، نویسنده مشهور آرژانتینی و برنده جوایز متعدد است. چهار داستان دیگر اثر چهار نویسنده دیگر آرژانتینی است.
داستان اول با نام توفان اثر سیلویا ایپاراگویر، داستان پسر جوانی است که تازه به خدمت نیروی دریایی درآمده است و در یکی از اولین عملیاتهایش، در جزیرهای بیسکنه، به تنهایی رها میشود. جزیره، پیشتر، فقط یک زندان داشته که زندانیانش شورش و فرار کردهاند و نیروی دریایی برای جمعآوری آنها آمده است. حالا در میان توفانی سهمگین، نوولوی جوان و بیتجربه، تنها میماند و امیدش هر لحظه برای ادامه زندگی رنگ میبازد. اما فرشته نجات، یک زندانی شورشی از راه سر میرسد و او را از تنهایی در میآورد.
شخصیتهای مرموز و ناهمگون و ماجراهای سورئال و غیرمعمول این مجموعه داستانی، ترکیبی تکاندهنده و در عین حال میخکوبکننده برای مخاطب ادبیات سورئال ساخته. ماجرای بسته مرموزی که زندگی یک کتابفروش را تغییر داد، داستان رقابت دیوانهوار ساکنان یک ساختمان مسکونی در نگهداری حیوانات خانگی عجیب و خطرناک و قصه برههای آدمخوار و حمله آنها به یک ناشر سوءاستفادهگر گوشهای از روایتهای غیرمنتظرهای است که در این مجموعه داستان کوتاه انتظار شما را میکشد.
در بخشی از این کتاب میشنویم؛
مامان زد زیر گریه. مارسلا دستم را گرفت و به من گفت که به اتاقم بروم، اما من نپذیرفتم. دوباره از من خواست بروم. این بار با همان لحن بیحوصلهای که همیشه با مامان صحبت میکرد بود، اما هیچچیز نمیتوانست من را از آن درخت کریسمس دور کند. بابا سعی کرد تلویزیون را خاموش کند، اما مامان مثل یک دختربچه با او دعوا راه انداخت.
زنگ در به صدا درآمد و من گفتم: «بابانوئله.» مارسلا به من سیلی زد و بعد بابا شروع به دعوا کردن با مارسلا کرد و مامان دوباره تلویزیون را روشن کرد، اما بابانوئل در هیچکدام از کانالها نبود.
زنگ دوباره به صدا درآمد و بابا گفت: «این دیگه کیه؟»
مدیریت تولید کتاب صوتی «خرافات سودآور» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه و قیمت ۹۸ هزار تومان عرضه شده است.
نظر شما