کتاب صوتی «کیمیاگر باش درونت طلاست» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید و انتشار این کتاب صوتی با صدای بهمن وخشور و سحر حسینی انجام شده است.

این کتاب صوتی که نسخه کاغذی آن توسط انتشارات سنجاق منتشر شده اثری در حوزه خودیاری و انگیزشی است که با رویکردی شخصی و تجربی، به موضوعاتی چون خودشناسی، قدرت درونی، شجاعت در تغییر، غلبه بر محدودیت‌ها و کشف مسیر موفقیت می‌پردازد. نویسنده با روایت داستان زندگی خود و مثال‌هایی از افراد موفق، تلاش می‌کند خواننده را به کشف توانایی‌های نهفته و باور به خود ترغیب کند.

ساختار «کیمیاگر باش درونت طلاست» به گونه‌ای است که هر فصل با روایت‌هایی واقعی و مثال‌هایی از افراد مشهور یا موفق همراه می‌شود تا مفاهیم انتزاعی را ملموس‌تر کند.

این کتاب در دوره‌ای نوشته شده که دغدغه رشد فردی و خودسازی در میان جوانان و جویندگان معنا پررنگ است و تلاش دارد با زبانی ساده و روایت‌های ملموس، راهی برای عبور از موانع ذهنی و اجتماعی پیش پای خواننده بگذارد.

در کنار روایت‌های شخصی، پرسش‌ها و تمرین‌هایی نیز ارائه شده تا خواننده بتواند مفاهیم را در زندگی خود به کار گیرد و به کشف استعدادها و مسیر منحصربه‌فردش برسد.

در بخشی از این کتاب صوتی می‌شنویم؛

تا به حال چند بار احساس کرده‌اید که باید تغییری بزرگ در زندگی‌تان ایجاد کنید، اما انگار هرچه می‌دوید، به مقصد نمی‌رسید؟ چند کتاب خوانده‌اید و چندین و چند راهکار را امتحان کرده‌اید، اما هنوز همان جای قبلی هستید؟ اگر این حس را دارید، خوش آمدید! شما به نقطه‌ای رسیده‌اید که آماده‌اید تا مسیر واقعی موفقیت را بشناسید.

در این کتاب، قرار نیست به شما نسخه‌های تکراری بدهیم؛ اینجا خبری از کلیشه‌های انگیزشی نیست. این صفحات برای کسانی نوشته شده که به اندازه کافی خسته شده‌اند، به اندازه کافی به دنبال راهکارهای سطحی گشته‌اند و اکنون آماده‌اند تا با عمیق‌ترین و ناب‌ترین نسخه از خودشان روبرو شوند.

این کتاب به شما نشان می‌دهد که موفقیت واقعی و پایدار چگونه به دست می‌آید؛ جایی که رازها و ارزش‌های درونی‌تان، راهنمای شما خواهند بود.

مدیریت تولید کتاب صوتی «کیمیاگر باش درونت طلاست» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به‌عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۹ ساعت و ۳۸ دقیقه و قیمت ۱۶۰ هزار تومان عرضه شده است.