جهش معاملات صندوق توسعه بازار پس از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای آماری صندوق توسعه بازار، مجموع فروشهای خرد سهام در هشت ماه امسال به ۲۱ همت رسیده است. علاوه بر این، خرید خرد و فروش صندوق توسعه در آبانماه به ترتیب بیش از ۹ و ۳ همت ثبت شده است.
صندوق توسعه بازار بیشترین خرید خرد سهام را در ماههای تیر و مرداد امسال، یعنی درست پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، انجام داده؛ بهطوریکه خریدهای خرد در این دو ماه به ترتیب ۴۴ و ۱۸ همت بوده است.
همچنین مجموع خالص خرید سهام در هشت ماه نخست سال به ۲۲ همت رسیده و در همین دوره، فروش خرد سهام ۲۱ همت و فروش بلوکی سهام ۵۸ همت گزارش شده است.
نظر شما