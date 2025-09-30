خرید ۸۶ هزار میلیاردی «صندوق توسعه بازار سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای آماری صندوق توسعه بازار حاکی است که مجموع فروشهای خرد سهام، در ۶ ماه نخست امسال، معادل ۱۴ همت بوده است.
همچنین دادههای آماری رسمی نشان میدهد، «مجموع خریدهای خرد سهام صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، در ۶ ماه نخست امسال، به ۸۶ همت رسید»
افزون بر این، مجموع خرید و فروش خرد سهام صندوق توسعه بازار سرمایه در شهریور به ترتیب ۴.۴ و ۱.۴ همت بوده است.
عملکرد صندوق توسعه بازار در مرداد ۱۴۰۴
براساس گزارش صندوق توسعه بازار سرمایه، ارزش پرتفوی این صندوق در پایان مرداد امسال به بیش از ۵۴ همت رسید. ارزش پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه در پایان تیر ۵۰ همت بود.
افزون براین، دادههای آماری صندوق توسعه بازار سرمایه حاکی از آن است: مجموع خریدهای این صندوق در مرداد امسال ۱۸.۵ همت و مجموع فروش آن ۷ همت بوده است.
طیف وسیع سبد خرید صندوق توسعه بازار
دادههای آماری صندوق توسعه بازار سرمایه نشان میدهد: عمده خریدهای صندوق توسعه بازار، در مرداد امسال، شامل طیف وسیعی از صنایع از جمله: «فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی، بانکها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات، استخراج کانههای فلزی، سرمایهگذاریها، سیمان، آهک و گچ، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، محصولات غذایی، آشامیدنی به جز قندو شکر و مواد و محصولات دارویی» و… بوده است.
