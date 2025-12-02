به گزارش خبرنگار مهر، امیر نبی‌سهرابی پیش از ظهر سه شنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان، با اشاره به جایگاه تاریخی و ژئوپلیتیک هرمزگان گفت: این استان و به‌ویژه شهر بندرعباس از گذشته‌های دور تا امروز مهم‌ترین شاهراه تنفسی و اقتصادی ایران بوده است. ارتباط ایران با چین، شرق دور، مصر و دیگر تمدن‌ها از این نقطه برقرار شده و بیگانگان از پرتغالی‌ها تا انگلیسی‌ها به دلیل اهمیت راهبردی تنگه هرمز چشم به این منطقه داشته‌اند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز هرمزگان و تنگه هرمز مهم‌ترین نقطه استراتژیک کشور برای استمرار خطوط تدارکاتی و اسکورت نفتکش‌ها و محمولات راهبردی بود. نیروهای دریایی ارتش و سپاه در این منطقه نقشی بی‌بدیل ایفا کردند.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اینکه تاکنون مستندسازی فعالیت‌های دریایی و نقش هرمزگان در دفاع مقدس کمتر انجام شده، گفت: به دلیل نداشتن موزه در این منطقه، بخش زیادی از تاریخ شفاهی و میدانی دفاع مقدس در هرمزگان هنوز ثبت و ضبط نشده است. امروز بیش از ۲۵ استان کشور موزه دفاع مقدس دارند، اما هرمزگان با وجود اهمیت ویژه، همچنان از این امکان محروم است.

او ادامه داد: زمین احداث موزه مصوب شده و اکنون زمان کلنگ‌زنی است. از مدیرکل جدید می‌خواهیم هرچه سریع‌تر ساخت این مجموعه را آغاز کند تا هرمزگان نیز دارای موزه‌ای در شأن شهدای خود شود

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: کار فرهنگی مانند اقدامات عمرانی قابل لمس و آنی نیست؛ اثرات آن در زمان بحران‌ها آشکار می‌شود. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر دیدیم، انسجام ملی نتیجه سال‌ها کار فرهنگی است.

وی افزود: اگر دانشجویان و دانش‌آموزان امروز در برابر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای ایستادگی می‌کنند، محصول فعالیت‌هایی است که شاید یک دهه طول کشیده باشد. این کار صبر، عشق و استمرار می‌طلبد.

سهرابی با انتقاد از کمبود آثار مکتوب و هنری درباره نقش هرمزگان در دفاع مقدس گفت: کتاب‌ها کم است، دسترسی محققان محدود است و تولیدات مستند، رمان و فیلم کافی نیست. باید آثاری خلق شود که قابلیت انتشار در فضای مجازی داشته باشد. هر کار فرهنگی که به فضای مجازی نرسد، امروز اثرگذاری کافی ندارد.

او افزود: نمایشگاه، فیلم، کلیپ، رمان و کتاب باید برای نسل جدید آماده شود. همه کشورها تاریخ جنگ‌های خود را در موزه‌ها و تولیدات فرهنگی بازگو می‌کنند؛ ما نیز باید پیام دفاع مقدس را برای آینده منتقل کنیم تا نسل جدید بداند چرا جوانان ما جان خود را وقف این سرزمین کردند.

سهرابی با اشاره به نقش ویژه هرمزگان در اقتصاد و امنیت کشور گفت: مدیران استان باید بدانند که تنها کار استانی انجام نمی‌دهند؛ اینجا یک میدان ملی است. بزرگ‌ترین یگان‌های عملیاتی دریایی کشور در این منطقه مستقر هستند و هرمزگان در دوران جنگ تحمیلی نقش محوری در اقتصاد کشور داشت.

وی تصریح کرد: ثبت و ارسال اسناد مربوط به مشارکت استان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از وظایف مهم اداره کل است. همه نهادها، از استانداری تا فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدماتی و نیروهای نظامی باید در این روند همکاری کنند.

سهرابی در پایان ضمن تشکر از خدمات رضا رکن‌الدینی در چهار سال مدیریت اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس هرمزگان گفت: ایشان با وجود مشکلات، اقدامات مؤثری انجام دادند و توانستند زیرساخت‌های اولیه موزه را قانونی کنند. امیدواریم همچنان در کنار مجموعه باشند.

او درباره مدیرکل جدید، سرهنگ حمیدرضا زارعی نیز اظهار داشت: سوابق ارزشمند ایشان در سپاه و استانداری و آشنایی با مسائل فرهنگی و اجتماعی استان، سرمایه مهمی برای پیشبرد مأموریت‌های بنیاد است. انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی استان نهایت همکاری را با ایشان داشته باشند.