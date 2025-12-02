به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی پیش از ظهر سه شنبه در این آئین معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تلاش رزمندگان، اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص خود همواره مورد طمع و تاختوتاز بوده است؛ در طول تاریخ بخشی از سرزمین را از دست داده و گاهی نیز به سرزمینهایی دست یافتهایم، اما دفاع ۸ ساله یک ویژگی ممتاز دارد؛ اینکه رزمندگان ما اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.
وی افزود: ثبت این افتخارات، هویت تاریخی و ملی ما را مستحکم میکند و یک حافظه مشترک جمعی را شکل میدهد؛ حافظهای که فراتر از قومیت، مذهب و زبان، ملت ایران را حول یک تاریخ مشترک به هم پیوند میدهد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، روایتگری دفاع مقدس را یک ابزار مهم فرهنگی و حتی «دیپلماسی فرهنگی» دانست و تصریح کرد: کشورهای منطقه سالهاست درباره خلیج فارس، هرمز و حتی بندرلنگه تحقیق و کتاب منتشر کردهاند، اما ما کمتر به این موضوعات پرداختهایم. این خلأ باید با تقویت نهادهایی مانند بنیاد حفظ آثار جبران شود.
وی با اشاره به ارزشهای معنوی و تربیتی دفاع مقدس، گفت: اتفاقات جبهه فقط جنگ نبود؛ مکتبسازی، انسانسازی و تربیت شخصیتهایی بود که فرهنگ ایثار و مقاومت را ساختند. این ارزشها باید مستند و منتقل شود.
نفیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند احداث موزه دفاع مقدس هرمزگان، تأکید کرد: طراحی اولیه موزه با همکاری یکی از اساتید برجسته معماری در حال انجام است و امیدواریم با رویکرد تحولگرای استاندار، این پروژه بهصورت جدی و بدون تعلل آغاز شود.
وی اضافه کرد: موزه دفاع مقدس، مرکز هویتساز استان است؛ محلی برای معرفی نقش هرمزگان در دفاع ۸ ساله و حتی مقاومت تاریخی مردم جنوب ایران در برابر پرتغالیها، انگلیسیها و بیگانگان طی قرون گذشته.
معاون سیاسی استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین بنیاد حفظ آثار، گفت: ایشان علیرغم همه سختیها وظایف سنگینی را در حوزه فرهنگی انجام دادند و امیدواریم از تجربیاتشان همچنان بهرهمند شویم.
وی با اشاره به سوابق سرهنگ زارعی در سپاه و استانداری، افزود: مدیرکل جدید شناخت دقیق از مسائل اجتماعی و فرهنگی استان دارد و مطمئنیم با همراهی دستگاههای اجرایی، اهداف بنیاد حفظ آثار در هرمزگان با سرعت بیشتری محقق خواهد شد
نفیسی در پایان با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» و اهمیت روایت آن برای نسل جدید، گفت: مهمترین دستاورد این جنگ، انسجام ملی بود. امروز نیز انتقال درست این تجربه و این هویت دفاعی به نسل جوان یک ضرورت است.
