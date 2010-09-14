به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد دهقانی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در ساختمان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان با حضور مدیر قبلی این نهاد برگزار شد، گفت: در جزیره هرمز ساختمانی قدیمی که به نام جری پولاک معروف شده وجود دارد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این ساختمان در اختیار سپاه هرمز قرار گرفت و یادمان جنگ هرمز نیز در آن ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: این مکان از نقاطی بوده که رزمندگان دفاع مقدس در جزیره هرمز از آن محل به جبهه‌ها اعزام می شده‌اند.

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان اضافه کرد: جزیره هرمز جزیره‌ای است که به نسبت جمعیت موجود در آن بیشترین آمار اعزام به جبهه‌ها و شهید را در کل کشور دارد.

دهقانی توضیح داد: این مکان شامل 40 متر مربع کتابخانه و گالری ، 800 متر مربع سالن مراسمات، 12 متر مربع بخش مدیریت و 25 متر فضای اداری است.

فیلم مستند شهدای پرواز ایرباس ساخته می شود

وی در خصوص دیگر برنامه‌های آینده بنیاد و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان گفت: تولید فیلم مستند پرواز 655، چاپ کتاب عکس رزمندگان هرمزگانی، تولید فیلم مستند در خصوص فعالیت‌های قرآنی در جبهه و ساخت موزه دفاع مقدس از مهمترین برنامه‌های این نهاد است.

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان بیان کرد: به منظور حفظ و افزایش روحیه شهادت و ایثار در جامعه عکس‌های شهدا در شهر نصب خواهند شد تا یاد و خاطره آنها همیشه باقی باشد.

دهقانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: انسان در هر مقامی که باشد باید بزرگی خداوند را به یاد داشته باشد، عرصه مدیریت عرصه خدمت است مدیر قبلی بنیاد زحمات خوبی را کشیده‌اند که نتایج و آثار خوبی را هم داشته است.

وی در خصوص فعالیت‌های مدیریت قبلی گفت: جمع آوری خاطرات و آثار شهدا و رزمندگان مهمترین کار بنیاد بوده است که بخشی از آنها بعد از جمع آوری مورد انتشار قرار گرفته است و برخی دیگر بزودی انتشار خواهند یافت.

کتاب خاطرات فرماندهان و رزمندگان هرمزگان بزودی چاپ می شود

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان توضیح داد: نتیجه و ثمره جمع آوری این آثار در قالب 4 کتاب از فرماندهان و رزمندگان هرمزگان است که مربوط به رضا ترابی، ‌موسی ملاپرست، منصور نبی زاده و زبیده واحدی است، که بزودی چاپ خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: اسناد مربوط به رزمندگان و اعزام نیرو در دوران جنگ به جبهه‌ها از ادارات آب منطقه‌ای، راه‌وترابری و جهاد سازندگی جمع آوری شده و این کار در رابطه با سایر ادارات و نهاد‌ها نیز انجام خواهد شد.

وی در خصوص دیگر فعالیت‌های انجام شده گفت: تاریخ شفاهی ساعت‌ها مصاحبه گرفته شده از رزمندگان و آثار به جا مانده از آنها، درس دفاع مقدس، این درس جزو واحد‌های دانشجویان در دانشگاه‌ آزاد قرار گرفته است، آموزش راویان فتح، در این طرح افرادی به منظور روایت حوادث دوران جنگ آموزش و به مناطق عملیاتی فرستاده می شنود، طرح معلم راوی؛ عنوان درسی است که در ساعات پرورشی توسط معلم مربوطه به دانش‌آموزان آموزش داده خواهد شد، ایجاد اتاق فکر و جغرافیای دفاع مقدس از جمله فعالیت‌هایی است که انجام شده است.