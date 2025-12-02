جدال حسن یزدانی با تانک روس

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ کشتی آزاد به روزهای پایانی رسیده و هفته آینده مسابقات فینال کشتی برگزار خواهد شد. چهار تیم استقلال جویبار، بانک شهر، خیبر خرم آباد و ستارگان ساری باید به صورت ضربدری به مصاف هم بروند.

تیم استقلال جویبار پیش از این موفق به جذب سه کشتی‌گیر مطرح روس شده بود، همچنین پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران حسن یزدانی با قرارداد ۷ میلیاردی قرار است در دو بازی آخر برای استقلال جویبار به روی تشک برود.

حالا خبر رسیده که بانک شهر هم با عبدالرشید سعداله‌یف کشتی‌گیر مطرح جهان از روسیه برای مبارزه در لیگ ایران به توافق رسید.

حسن یزدانی بعد از مسابقات المپیک پاریس کتف مصدومش را دوباره به دست جراحان سپرد و برای بار دوم زیر تیغ جراحی رفت و حتی در مسابقات جهانی زاگرب هم پس از ۱۰ سال غایب بود. حالا یزدانی که این روزها به دلیل جراحی کتف به دو وزن بالاتر آمده باید با عبدالرشید سعداله‌یف کشتی‌گیر مطرح روس در لیگ ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم سرشاخ شود.

بدون شک جدال این دو کشتی‌گیر بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود.