  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

جدال حسن یزدانی با تانک روس

جدال حسن یزدانی با تانک روس

عبدالرشید سعداله‌یف ملقب به تانک روس برای حضور در لیگ کشتی ایران با بانک شهر به توافق رسیده و جدال حسن یزدانی با تانک روس جذابیت بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ کشتی آزاد به روزهای پایانی رسیده و هفته آینده مسابقات فینال کشتی برگزار خواهد شد. چهار تیم استقلال جویبار، بانک شهر، خیبر خرم آباد و ستارگان ساری باید به صورت ضربدری به مصاف هم بروند.

تیم استقلال جویبار پیش از این موفق به جذب سه کشتی‌گیر مطرح روس شده بود، همچنین پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران حسن یزدانی با قرارداد ۷ میلیاردی قرار است در دو بازی آخر برای استقلال جویبار به روی تشک برود.

حالا خبر رسیده که بانک شهر هم با عبدالرشید سعداله‌یف کشتی‌گیر مطرح جهان از روسیه برای مبارزه در لیگ ایران به توافق رسید.

حسن یزدانی بعد از مسابقات المپیک پاریس کتف مصدومش را دوباره به دست جراحان سپرد و برای بار دوم زیر تیغ جراحی رفت و حتی در مسابقات جهانی زاگرب هم پس از ۱۰ سال غایب بود. حالا یزدانی که این روزها به دلیل جراحی کتف به دو وزن بالاتر آمده باید با عبدالرشید سعداله‌یف کشتی‌گیر مطرح روس در لیگ ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم سرشاخ شود.

بدون شک جدال این دو کشتی‌گیر بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود.

کد خبر 6675417
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      14 1
      پاسخ
      حسن کشتی گیر باکیفیتی هست ولی هنوز تو 97جا نیفتاده و فک نکم جلوی عبدالرشید زیاد بتونه دووم بیاره
    • کیا سالار IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 3
      پاسخ
      دروغه ۹۷ بین آذر پیرا و حسن یزدانیه
    • حسام US ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      4 2
      پاسخ
      گلیج تو بانک شهر تووزن 97تاخوب داره کشتی میگیره دلیلی نداره رشیدوبیا ن ستارگان یاخیبربیاره یه چیزی یزدانی توااین وزن اگراولین کشتیش بارشیدباشه مثل کاراولین تقابل تو86کیلوباتیلوروضربه میشه دیگه می‌ترسه ازسعدلاژف استرس میگیره باشنیدن اسمش
    • انور فرجی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 3
      پاسخ
      عجب کشتی جذابی بشه
    • مصطفی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 5
      پاسخ
      قطعا ضربه فنی میشه حسن توی ۹۷ تا موفق نمیشه
    • صفر رحیمی IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 1
      پاسخ
      حسن یزدانی افتخار ایران است و سلطان کشتی آزاد ایران است امیدوارم کتفش کاملاً خوب بشه اون موقع دیگه مثله ای نیست تانک روس باشه یا غیره
    • محمد US ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      کی کشتی میگیرند
    • مسلم IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      3 0
      پاسخ
      سعدالله یف کیه تا وقتی حسن آقای یزدانی هست
    • محسن IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      قطعا پهلوان یزدانی پیروز خواهد شد. به نطر من روس ها برای کشتی هایشان باید از کشتی گیران ایرانی استفاده کنند. پرچم کشتی ایران جهانی است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها