توقیف پنج تن چوب قاچاق در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، امید غلامی‌راد فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از کشف پنج تن چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این محموله غیرمجاز در جریان اجرای طرح‌های کنترلی و پایش خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی کشف شد.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی فارسینج حین کنترل خودروهای عبوری در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه کامیون حامل بار چوب مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از این خودرو، مقدار پنج تن چوب قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهره‌برداری بود کشف و ضبط شد.

غلامی‌راد با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله قاچاق ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان منابع طبیعی و افرادی که به تخریب محیط زیست و سرمایه‌های ملی آسیب وارد می‌کنند، در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.