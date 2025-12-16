کشف محموله احشام قاچاق در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، امید غلامی‌راد با اعلام این خبر گفت: مأموران پاسگاه «کل‌سفید» شهرستان سنقروکلیایی حین اجرای طرح کنترل و پایش خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی، به دو دستگاه خودروی نیسان که اقدام به حمل احشام کرده بودند، مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از این خودروها، ۲۰ رأس گوسفند که به‌صورت غیرمجاز و بدون مجوز قانونی حمل می‌شد، کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی این محموله برابر با ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی در پایان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق تصریح کرد: در این عملیات دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.