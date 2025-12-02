پلیس: ۵ دستگاه ماینر قاچاق در گاوداری شهرک «ویره» شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۵ دستگاه ماینر قاچاق از یک گاوداری در شهرک «ویره» و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

فتاحی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق در یک گاوداری در منطقه «ویره»، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی دقیق محل و هماهنگی قضائی، در بازرسی از گاوداری یادشده ۵ دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهریار با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فتاحی در پایان بر تداوم برخورد با قاچاقچیان تجهیزات ماینر و سوءاستفاده‌کنندگان از برق صنعتی و کشاورزی تأکید کرد.