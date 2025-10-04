۱۶ دستگاه ماینر قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری و استفاده از دستگاه های ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این منزل موفق شدند ۴ دستگاه ماینر و ۱۲ کارت گرافیکی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش دستگاه های قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.