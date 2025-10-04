  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

۱۶ دستگاه ماینر قاچاق در اصفهان کشف شد

۱۶ دستگاه ماینر قاچاق در اصفهان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱۶ دستگاه ماینر و کارت گرافیکی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک منزل خبرداد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری و استفاده از دستگاه های ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این منزل موفق شدند ۴ دستگاه ماینر و ۱۲ کارت گرافیکی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش دستگاه های قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6611122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها