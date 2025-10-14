۳۰ ماینر از یک کارخانه متروکه در کاشان کشف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه بررسی موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات میدانی و اطمینان از درستی موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از این کارخانه موفق شدند ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش ماینر های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.