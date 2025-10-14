  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

۳۰ ماینر از یک کارخانه متروکه در کاشان کشف شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال دربازرسی مأموران انتظامی از یک کارخانه متروکه خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه بررسی موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات میدانی و اطمینان از درستی موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از این کارخانه موفق شدند ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش ماینر های کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

