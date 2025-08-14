کشف بیش از ۳۰ دستگاه تولید ارز دیجیتال توسط پلیس تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح شهرستان با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران کلانتری ۲۷ مایان به محل موصوف اعزام و در بازرسی صورت گرفته، ۳۰ دستگاه ماینر و ۷۷ دستگاه فن که ارزش آنها حدود ۲۰ میلیارد ریال می‌باشد، کشف، جمع آوری و ۲ نفر متهم در این زمینه دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.

این مقام انتظامی افزود: پلیس تبریز در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ دستگاه ماینر قاچاق کشف و بیش از ۵۰ نفر در این زمینه دستگیر و تحویل مقام قضائی گردیده است.

سرپرست انتظامی تبریز خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود، لذا از مردم عزیز تقاضا می‌شود برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور خصوصاً پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از این گونه موارد بلافاصله موضوع را از به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.