به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز سهشنبه در بیستوهفتمین مانور سراسری ایمنی و زلزله که در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه فدک ناحیه یک اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در زمان پیشامد حوادث، نقش مهارتهای فردی و آمادگی ذهنی بسیار فراتر از تجهیزات فیزیکی است و این آمادگی باید در دانشآموزان تقویت شود.
وی با بیان اینکه سطح تابآوری در جامعه کاهش یافته است، افزود: افزایش تابآوری مستلزم همکاری همه دستگاههاست و تمام نهادهای فرهنگی و اجرایی در حوزه آموزشهای اجتماعی و تربیتی مسئولیت دارند.
بهگفته مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، آموزش تخصصی دروس وظیفه آموزشوپرورش است اما آموزشهای تربیتی و اجتماعی وظیفه مشترک همه جامعه است و باید با دانش، مطالعه و برنامهریزی علمی گسترش یابد.
وی تأکید کرد: تربیت پیش، حین و پس از تعلیم صورت میگیرد.
علیفر همچنین با اشاره به نقش مهم خانوادهها بیان کرد: اولیای دانشآموزان شریک راهبردی آموزشوپرورش در فرآیند تربیت هستند و تربیت همچون ریل برای حرکت قطار تعلیم است و بدون این ریل، آموزش به سرانجام نخواهد رسید.
