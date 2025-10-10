۵۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: در پی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک میان کارشناسان دفتر حراست شرکت توزیع برق استان و نیروی انتظامی، شش دستگاه ماینر غیرمجاز در یک انبار ضایعاتی شناسایی و کشف شد.

وی افزود: هر یک از این دستگاه‌ها به‌اندازه مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کنند و فعالیت آن‌ها موجب افزایش بار شبکه و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به افزایش محسوس کشفیات در هفته‌ها و ماه اخیر، گفت: در ماه گذشته با اجرای اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و جهادی، بیش از ۵۵ مورد ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شده است و این روند با جدیت ادامه دارد.

جمشیدی از همشهریان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.