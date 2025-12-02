محمدی: اشتغال بانوان در مازندران ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است

امالبنین محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حمایت و اراده استاندار مازندران تاکنون بیش از ۸۰ بانو در ردههای مختلف مدیریتی از جمله فرماندار، معاون فرماندار، مدیرکل و مدیران شهرستانی منصوب شدهاند.
وی درباره طرحهای حمایتی برای زنان سرپرست خانوار توضیح داد: در حوزه اشتغال بانوان سرپرست خانوار، دورههای مهارتآموزی با همکاری فنیوحرفهای برگزار شده و پس از کسب مهارت، این بانوان به حدود ۱۳ دستگاه اجرایی معرفی شدهاند تا با استفاده از تسهیلات حمایتی، مشاغل خرد برای آنان ایجاد شود و خوشبختانه نتایج قابل توجهی به دست آمده است.
محمدی درباره وضعیت اشتغال بانوان در استان اظهار کرد: اشتغال بانوان در مازندران حدود دو درصد بالاتر از میانگین کشوری است اما این سطح برای ما رضایتبخش نیست و همچنان نیازمند تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر شغلی میان زنان و مردان هستیم.
وی درباره وضعیت ازدواج جوانان گفت: آمار دقیقی از تعداد دختران و پسران مجرد در استان موجود نیست اما در استان دههشصتیهایی داریم که هنوز ازدواج نکردهاند و برای رفع این موضوع با همکاری ستاد جوانی جمعیت اقدامات متعددی انجام میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ادامه داد: بخشی از چالش ازدواج جوانان مربوط به باورها و نگرشهای فرهنگی و بخشی دیگر به مسائل اشتغال و مسکن برمیگردد و خوشبختانه در حوزه مسکن اقدامات خوبی در حال انجام است و بهزودی خبرهای تازهای از سوی استاندار درباره واگذاری زمین اعلام خواهد شد.
محمدی در پایان تأکید کرد: تلاش مدیران پرتلاش استان، بهویژه استاندار، باعث شده روند ارتقای جایگاه زنان شتاب گرفته و مسیر پیشرو امیدبخش باشد.
