محمد نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان روز چهارم، هزار و ۷۵ نفر ثبتنام کرده بودند که در روز گذشته ۳۷۸ نفر به این آمار اضافه شد، افزود: تا به امروز ۶۵۰ نفر اقدام به نامنویسی کردند که مجموع داوطلبان را به ۱۷۲۵ نفر رساند.
نصیری با اشاره به مناطق دارای بیشترین آمار ثبتنام بیان کرد: شهرستانهای آبیک و البرز بیشترین تعداد داوطلبان را داشتهاند و روند افزایشی ثبتنام در این دو شهرستان مطلوبتر از سایر مناطق بوده است.
افزایش مشارکت بانوان و جوانتر شدن داوطلبان
دبیر ستاد انتخابات استان با اشاره به حضور بانوان گفت: سهم بانوان از ثبتنامکنندگان که تا روز گذشته ۵ درصد بود، امروز به ۶ درصد رسید و تاکنون ۱۰۴ نفر از بانوان ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: از نظر گروه سنی نیز تا روزهای گذشته بیشترین ثبتنامکنندگان در بازه ۵۵ تا ۶۰ سال بودند، اما از امروز گروه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال بیشترین داوطلبان را تشکیل میدهند.
شرایط ثبتنام داوطلبان
نصیری درباره شرایط داوطلبان تصریح کرد: حداقل سن ثبتنام ۲۵ سال است و محدودیت سنی حداکثری وجود ندارد. ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، گواهی عدم سوءپیشینه (با اعتبار کمتر از سه ماه) و در صورت مشمول بودن، ارائه استعفای موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات الزامی است.
وی درباره مدرک تحصیلی گفت: در روستاهای تا ۲۰۰ خانوار، داشتن سواد خواندن و نوشتن کفایت میکند، اما در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، ارائه مدرک دیپلم الزامی است.
امکان ثبتنام الکترونیکی و حضوری
دبیر ستاد انتخابات استان خاطرنشان کرد: ثبتنام به صورت الکترونیکی انجام میشود، اما برای تسهیل کار در روستاهای صعبالعبور، امکان مراجعه حضوری به فرمانداریها، بخشداریها و همچنین کافینتها فراهم شده است.
وی در پایان با بیان اینکه از میان ۷۵۰ روستای واجد شرایط، ۵۰۲ روستا هنوز به حد نصاب نرسیدهاند، از افراد توانمند و علاقهمند خواست در فرصت باقیمانده برای ثبتنام اقدام کنند تا همه روستاها شاهد برگزاری انتخابات و تشکیل شورا باشند.
نظر شما