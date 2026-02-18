توزیع ۱۵ تُن خرمای تنظیم بازاری در گیلان همزمان با رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با توجه به تقارن این دو مناسبت، سه جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست استاندار گیلان برگزار و تدابیر لازم برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار اتخاذ شده است.

وی افزود: روزانه بیش از ۳۵ اکیپ بازرسی با مشارکت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح شهرها حضور دارند و با هرگونه تخلف از جمله احتکار، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و امتناع از عرضه کالا به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد می‌شود.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به آزادسازی ارز ترجیحی، این اقدام را «جراحی اقتصادی بزرگ» توصیف کرد و گفت: یارانه‌ها اکنون به جای تخصیص به افراد خاص، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده بازار بر مبنای عرضه و تقاضا به ثبات کامل برسد.

پورحیدری با تأکید بر فراوانی کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: در حوزه ذخیره‌سازی و توزیع برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین اقلام پرمصرف ماه مبارک رمضان در گیلان وجود ندارد.

وی به اجرای طرح «روستا بازار» در ۱۴ شهرستان استان اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح، ۱۵ تن خرمای تنظیم بازاری با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان در حال توزیع است. همچنین ۵۵۰ تن برنج خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۴۵۰ تن روغن پخت‌وپز از طریق اداره‌کل غله در شبکه توزیع عرضه می‌شود.

پورحیدری ادامه داد: روزانه ۱۲۰ تن انواع روغن خوراکی متناسب با نیاز بازار وارد شبکه توزیع مویرگی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود و حدود ۳۷۶ تن مرغ گرم نیز از طریق زنجیره‌های فعال استان تأمین می‌گردد که موجب ثبات نسبی قیمت این اقلام شده است.

وی با اشاره به نوسانات ابتدای اجرای طرح آزادسازی ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: وظیفه خود می‌دانیم بابت مشکلات و نوسانات قیمتی آن مقطع از مردم عذرخواهی کنیم، اما امروز با عبور از آن دوره، قیمت کالاهای اساسی نظیر مرغ، گوشت و روغن بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تثبیت شده و حتی روند کاهشی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در پایان درباره نحوه گزارش تخلفات صنفی گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ به‌صورت تلفنی، اینترنتی یا حضوری ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با اولویت رسیدگی شود.