به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت و پس از رسیدن به پایینترین سطح یک هفته اخیر در روز گذشته، بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفت. تمرکز بازارها اکنون بر انتشار صورتجلسه نشست ماه ژانویه فدرال رزرو آمریکا قرار دارد؛ گزارشی که میتواند نشانههایی از چشمانداز کاهش نرخ بهره ارائه دهد.
بهای هر اونس طلا امروز با افزایش ۱.۲۰ درصدی به ۴۹۳۶ دلار و ۳۹ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با رشد ۱.۰۴ درصدی در سطح ۴۹۵۶ دلار معامله شد.
تحلیلگران دامنه نوسان گسترده قیمت طلا در سال جاری میلادی را بین ۴۷۰۰ تا ۵۱۰۰ دلار برآورد میکنند.
سرمایهگذاران پس از انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است امروز منتشر شود، گزارش شاخص هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) برای ماه دسامبر را که روز جمعه منتشر خواهد شد، بهدقت دنبال میکنند تا سرنخهای بیشتری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
در حال حاضر، بازارها انتظار دارند نخستین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن انجام شود. طلا بهعنوان دارایی بدون بازده، معمولاً در محیطهای با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد.
آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز سهشنبه اعلام کرد در صورتی که روند نزولی تورم از سر گرفته شود و به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگردد، فدرال رزرو ممکن است در سال جاری چند مرحله دیگر کاهش نرخ بهره را تصویب کند.
در مقابل، مایکل بار، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، با اشاره به تداوم ریسکها در چشمانداز تورم آمریکا، گفت کاهش بعدی نرخ بهره ممکن است در آیندهای نسبتاً دورتر رخ دهد.
در تحولات ژئوپلیتیکی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد ایران و آمریکا روز سهشنبه بر سر اصول مذاکرات مرتبط با برنامه هستهای ایران به تفاهم رسیدهاند، اما این موضوع بهمعنای نزدیک بودن دستیابی به توافق نهایی نیست.
همچنین مذاکرات میان نمایندگان اوکراین و روسیه با میانجیگری آمریکا در ژنو وارد مرحله تازهای شده و فشارها برای دستیابی سریع به توافق جهت پایان دادن به جنگ ادامه دارد؛ عاملی که همچنان بهعنوان ریسک ژئوپلیتیکی از قیمت طلا حمایت میکند.
در میان دیگر فلزات گرانبها، قیمت نقره با افزایش ۳.۲۲ درصدی به ۷۵ دلار و ۹۱ سنت رسید و پلاتین نیز با رشد ۲.۴۳ درصدی در سطح ۲۰۵۷ دلار و ۸۷ سنت معامله شد.
نظر شما