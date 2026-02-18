«جادوگر فوتبال» به ۵ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام محکومیت قطعی فردی که ادعا داشته با جادوگری و دعانویسی قدرت تغییر نتایج فوتبال را دارد گفت: در پی گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز مبنی بر اینکه فردی که دارای تحصیلات سوم راهنمایی است از افراد مختلف با ادعای ارتباط با امام زمان (عج) و قدرت تغییر نتایج مسابقات فوتبال، وجوهی را اخذ می‌کند پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب کرج تشکیل شد.

القاب «جادوگر فوتبال»

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح فعالیت‌های دعانویسی و طلسم از جانب متهم اضافه کرد: در تحقیقات مشخص شد که نامبرده در باغ ویلایی در منطقه کلاک کرج، با ادعای ارتباط با امام زمان (عج)، مریدانی برای خود جمع کرده و افراد و اشخاص مختلف با القابی نظیر «نور علی الحق»، «خوبان عالم»، «امیرخان»، «بالاتر از امامان» از وی یاد کرده و با اهدای نذورات از وی طلب شفای بیماران و سایر حاجات را دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با توجه به فعالیت‌های نامبرده، پرونده‌ای با اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام از طریق ادعاهای واهی و کذب موضوع ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی» تشکیل و به وی تفهیم شد افزود: عمده فعالیت‌هایش به صورت پنهانی بوده است و ورود به محوطه ویلای وی موسوم به «باغ سبز» با هماهنگی قبلی امکانپذیر بوده و مریدان و مراجعان، محل را با عناوینی از قبیل «محل اتصال با خدا»، «مرکز کائنات عالم»، «کعبه» و «محل رفت و آمد خضر نبی (ع)» یاد می‌کرده‌اند.

فاضلی هریکندی در خصوص نحوه شکل گیری ارتباط وی با جامعه ورزش کشور که در محافل خبری و ورزشی به عنوان «جادوگر فوتبال» شناخته شده بود گفت: وی بدوا نماینده خود را نزد مدیران یکی از باشگاه‌های لیگ برتری می‌فرستد و آنها را متقاعد می‌کند که قدرت پیش بینی و تغییر نتایج فوتبال را دارد و از این طریق همکاری با این باشگاه و سایر باشگاه‌های فوتبال آغاز می‌شود و در ادامه به فدراسیون فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی سرایت می‌کند.

دریافت ۱۰۰ سکه و یک تویوتا لندکروز از مدیران فدراسیون فوتبال

وی یادآور شد: محکوم در جریان ارتباطات خود، یک دستگاه تویوتا لندکروز از یکی از مدیران وقت فدراسیون فوتبال و عضو هیئت مدیره یکی از باشگاه‌های فوتبال دریافت می‌کند همچنین بابت ادعای تغییر نتایج بازی‌های تیم ملی ۱۰۰ قطعه سکه بهار آزادی از یکی از نزدیکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال دریافت و تعدادی از مریدان خود را جهت اشتغال در فدراسیون معرفی می‌کند.

فعالیت به عنوان آنالیزور در کنار سرمربی باشگاه

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از نکات قابل تامل در خصوص این فرد را فعالیت وی به عنوان آنالیزور یکی از باشگاه‌های فوتبال بیان کرد و گفت: در این راستا سرمربی تیم از وی در خصوص شماره بازیکنان و نحوه چینش در زمین مشورت می‌گرفته است؛ همچنین تعدادی از وزنه برداران نیز با وی ارتباطاتی داشته‌اند.

کشف ارز و سکه بهار آزادی از محل سکونت

رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه در بازرسی از محل سکونت این فرد مدعی جادوگری، علاوه بر شوکر و گاز اشک آور، چندین مبایعه نامه، اسناد مالکیت، ۶۵۰۰ دلار، ۲۰ هزار یورو، ۷۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی و مقادیری شمش طلا کشف شد اضافه کرد: در بازرسی از باغ وی نیز لوازم و وسایل مربوط به دعانویسی، جادوگری و نظیر طلسم و مبطلات و تصاویر منقوش عجیب و غریب و دستنوشته‌های مربوط به دعانویسان کشف شد.

وی ادامه داد: در یکی از اتاق‌های باغ، یک کنده درخت که روی آن آثار موم‌های متعدد قابل مشاهده بود کشف شده که ظاهرا مراجعان برای گرفتن حاجت روی آن شمع روشن می‌کرده‌اند.

جزئیات حکم قطعی صادره

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص حکم صادره بیان کرد: شعبه دوم دادگاه کرج، پس از رسیدگی به اتهامات وارده و بر اساس کیفرخواست صادره، وی را به مجازات‌های متعددی از جمله تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ضبط اموال مکشوفه شامل ۶۵۰۰ دلار، ۲۰ هزار یورو، ۷۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی، شمش طلا، یک دستگاه تویوتا لندکروز و یک دستگاه خودروی سواری بنز محکوم کرد.

وی متذکر شد: این حکم با تجدیدنظر خواهی متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و با تایید و قطعیت حکم صادره، هم اکنون در حال اجراست.