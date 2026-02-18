به گزارش خبرنگارمهر، مجید رنجبری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان هرمزگان، با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع)، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد در عصری زندگی کنیم که رسالت آگاهیبخشی بر عهده اصحاب اندیشه، قلم و رسانه است؛ رسالتی خطیر که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی با خیرمقدم به خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانواده شهیدان والامقام سعید آذرآبادگان و زارعی، افزود: این گردهمایی به پاسداشت مقام شامخ شهدا، بهخصوص شهید رسانه، شهید یوسف دقت برگزار شده است. هرچند به دلیل برخی مشکلات، خانواده این شهید بزرگوار در جمع ما حضور ندارند، اما به طور حتم برای ادای احترام و قدردانی، در فرصتی مناسب خدمت آنان خواهیم رسید.
رنجبری در ادامه با قدردانی از حضور مسئولان استانی، فرماندهان سپاه، مدیران کل دستگاههای اجرایی، اعضای شورای شهر و اصحاب رسانه، تصریح کرد: رسانه امروز تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه چشم بینا و زبان گویای جامعه است. اصحاب رسانه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و با قلم نافذ و نگاه دقیق خود، سنگر دفاع از حقیقت را حفظ کردهاند. آنان در سکوت خبری دشمن، فریاد حقیقت و در غبارآلودگی دروغها، آینهدار واقعیت هستند.
وی جشنواره رسانهای ابوذر را فرصتی برای پاسداشت همت بلند خبرنگاران و فعالان رسانهای دانست و بیان کرد: این جشنواره بستری برای مرور آثار فاخری است که با نیت امیدآفرینی، روشنگری و انعکاس دغدغههای مردم تولید شدهاند. امسال نیز همچون سالهای گذشته، شاهد حضور پرشور اهالی رسانه بودیم و بیش از ۷۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای رسانهای استان هرمزگان است.
مسئول بسیج رسانه هرمزگان با اشاره به روند داوری آثار افزود: پس از دریافت آثار، شورای سیاستگذاری جشنواره به ریاست فرمانده سپاه استان و با تشکیل هیئتهای تخصصی و داوری، فرآیند بررسی آغاز شد. داوران طی ۱۰ روز ارزیابی دقیق و برگزاری جلسات فشرده جمعبندی، آثار برگزیده را در بخشهای مختلف مکتوب و چندرسانهای انتخاب کردند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدهاند که به جشنواره سراسری رسانه ابوذر کشور ارسال خواهند شد. بیتردید همه شرکتکنندگان، حتی آنان که حائز رتبه نشدند، در اعتلای جایگاه این رویداد سهیم هستند و شایسته تقدیرند.
رنجبری با اشاره به تعیین ۱۲ محور موضوعی و ۱۱ قالب رسانهای در این دوره از جشنواره، از تلاشهای دبیر جشنواره، اعضای هیئت داوران، پیشکسوتان رسانه، شورای سیاستگذاری و تمامی دستگاههای حامی قدردانی کرد و گفت: برگزاری باشکوه این رویداد مرهون همکاری و پشتیبانی مجموعههای مختلف از جمله سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و شورای شهر بندرعباس و سایر نهادهای استانی است.
وی در پایان تأکید کرد: جشنواره رسانهای ابوذر به عنوان بزرگترین رویداد رسانهای استان هرمزگان، نماد همدلی و همافزایی اصحاب رسانه در مسیر تبیین دستاوردها، امیدآفرینی در جامعه و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است و امیدواریم این مسیر با قوت و انسجام بیشتری ادامه یابد.
