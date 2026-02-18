فدراسیون دوومیدانی: رکوردهای جایزه بزرگ با مشورت ورزشکاران تعیین شد!

هادی سپهرزاد عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد کاروان دوومیدانی ایران در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در چین اظهار داشت: تیم اعزامی بر اساس برنامهریزی فنی و با توجه به اهداف اصلی ما که بازیهای آسیایی است انتخاب شد. ورزشکارانی که برای بازیهای آسیایی بهصورت هدفمند تمرین میکنند در این رقابتها شرکت نکردند تا روند آمادهسازیشان دچار اختلال نشود.
درخشش نفرات جدید نویدبخش آینده دوومیدانی است
وی ادامه داد: برخی از نفراتی که اعزام شدند فراتر از انتظار ظاهر شدند و نتایج خوبی گرفتند اما در مقابل بعضی از ورزشکارانی که انتظار بیشتری از آنها داشتیم به نتیجه مطلوب نرسیدند. با این حال در مجموع چهار مدال توسط تیم به دست آمد که اتفاق امیدوارکنندهای بود بهویژه اینکه ورزشکاران جدیدی موفق به کسب مدال شدند. افرادی مانند زهرا زارعی و حسین نوری در نخستین حضور بینالمللی خود مدال گرفتند که این موضوع برای آینده دوومیدانی بسیار امیدوارکننده است.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی درباره سیاست فدراسیون در ترکیب اعزامی تصریح کرد: با توجه به سهمیهای که در اختیار داشتیم حتی هزینه نفرات اضافه نیز از سوی فدراسیون پرداخت شد تا فرصت حضور برای ورزشکارانی که آماده مسابقه بودند فراهم شود. مسابقات داخل سالن در اولویت اصلی برنامه سال نبود اما این فرصت ایجاد شد تا برخی ورزشکاران خودشان را در یک میدان رسمی محک بزنند.
مسابقات بوشهر برای ارزیابی ملیپوشان بود
سپهرزاد همچنین درباره برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ بوشهر گفت: طبق برنامهریزی انجامشده از سال گذشته تصمیم بر این بود که هر سال یک مسابقه هوای آزاد نیز برگزار شود بهویژه برای رشتههایی که در فصل داخل سالن فرصت رقابت ندارند. هدف اصلی ما در بوشهر ارزیابی وضعیت ورزشکاران پس از چهار مرحله اردوی آمادهسازی بود تا برای ادامه اردوها و دعوتهای بعدی تصمیمگیری دقیقتری داشته باشیم.
وی درباره رکوردهای تعیینشده برای کسب جوایز در این مسابقات عنوان کرد: زمانی که قرار است جایزه قابل توجهی پرداخت شود طبیعتاً باید رکورد قابل توجهی هم ثبت شود. این اعداد بدون مشورت تعیین نشده بود؛ ما در جلسات منظم با ورزشکاران کمپ تیمهای ملی درباره این رکوردها صحبت کردیم و به عددی رسیدیم که هم چالشی باشد و هم دستنیافتنی نباشد. فلسفه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ در ایران نیز از گذشته بر همین اساس بوده تا انگیزهای مضاعف برای ارتقای رکوردها ایجاد شود.
اولویت دوومیدانی بازیهای آسیایی است
وی افزود: در این رقابتها برخی ورزشکاران عملکرد قابل قبولی داشتند. به عنوان مثال ثبت پرتاب بالای ۵۹ متر در پرتاب دیسک نشان داد که روند رو به رشدی در این ماده وجود دارد و چنین رکوردی میتوانست در سطح قهرمانی آسیا شانس مدال داشته باشد.
سپهرزاد در پایان درباره برنامههای پیشرو گفت: پیش از پایان سال یک مرحله دیگر از رقابتهای جایزه بزرگ در قالب جام رمضان در تهران برگزار خواهد شد. سال آینده نیز سالی پرتراکم برای دوومیدانی است؛ مسابقات جوانان آسیا، جوانان جهان، زیر ۲۳ سال آسیا و همچنین رقابتهای تخصصی پرتابها، پرشها و امدادی در تقویم قرار دارد. با این حال اولویت اصلی فدراسیون بازیهای آسیایی است و تمام برنامهریزیها در راستای آمادهسازی هرچه بهتر ورزشکاران برای این رویداد مهم انجام خواهد شد.
