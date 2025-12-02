«نعمت خادمی» جایگزین مصیب داوری در شورای شهر رودان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه نعمت خادمی به عنوان عضو جدید شورای شهر رودان با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر رودان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های مصیب داوری عضو اسبق شورای شهر رودان در جهت رفع مشکلات مردم در حوزه شهری، نقش او را در پیشبرد امور شهری ارزشمند دانست و بر ضرورت اتحاد و همدلی در میان اعضای شورا تأکید کرد.

وی افزود: همراهی و هماهنگی میان اعضای شورای شهر می‌تواند مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به شهروندان را هموارتر کند.

حسن وطن خواه رئیس شورای شهر رودان نیز با تقدیر از خدمات مصیب داوری، گفت: این عضو اسبق شورای شهر نه تنها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نقش برجسته‌ای داشته بلکه در زمینه پاسخگویی به مردم و پیگیری امور عمرانی نیز عملکرد قابل تحسینی از خود به جا گذاشته است.

در پایان این مراسم حکم عضویت نعمت خادمی توسط فرماندار رودان به وی اعطا شد و خادمی رسماً فعالیت خود را در شورای شهر آغاز کرد.

گفتنی است، مصیب داوری عضو اسبق شورای شهر رودان پس از انتصاب به عنوان معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از سمت خود استعفا داد.