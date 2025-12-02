آموزش و پرورش به اولویت اصلی دولت چهاردهم مبدل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر با اشاره به وضعیت افت تحصیلی در این شهرستان اظهار کرد: بخشی از دانشآموزانی که در خرمشهر وارد پایه اول ابتدایی میشوند، زبان فارسی را بهطور کامل نمیدانند و این موضوع بر فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر جدی میگذارد و البته تنها راه برون رفت از این وضعیت توجه به دوره پیش دبستانی است.
وی با تأکید بر اینکه دوره پیشدبستانی باید در خرمشهر و مناطق مشابه رایگان شود، افزود: در حال حاضر حداقل شهریه سالانه پیشدبستانی حدود ۱۰ میلیون تومان است که بسیاری از خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند. بیاییم در گام نخست، پیشدبستانی را در روستاها و مناطق کمبرخوردار رایگان کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، راه نجات از روند افت تحصیلی در استان را توجه ویژه به پیشدبستانی دانست و گفت: توجه به این دوره، زمینهساز برونرفت از بسیاری از مشکلات مجموعه تعلیم و تربیت است و غفلت از آن به استمرار چرخه افت تحصیلی منجر میشود.
علیفر در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت پرداختن به آسیبهای اجتماعی در خرمشهر اشاره کرد و افزود: بخشی از ترکتحصیلها ناشی از فقر فرهنگی و بخشی دیگر ناشی از فقر مالی است. باید به این موضوعات بهصورت ساختاری رسیدگی شود.
وی همچنین وضعیت نیروی انسانی در منطقه را رو به بهبود توصیف کرد و گفت: خرمشهر، آبادان و اروند در بحث نیروی انسانی به یک بوم تبدیل شدهاند و بر اساس شاخص بومی به آنها نیرو تعلق میگیرد. نتیجه این روند آن است که طی سه سال آینده این مناطق در حوزه نیروی انسانی با کمبود جدی مواجه نخواهند بود.
نشست شورای آموزش و پرورش خرمشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، مدیر عامل منطقه آزاد اروند؛ فرماندار شهرستان خرمشهر؛ امام جمعه شهرستان خرمشهر و نیز مدیران آموزش و پرورش خرمشهر و آبادان برگزار شد و موضوعات مرتبط با کیفیت آموزشی و راهکارهای مقابله با افت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
