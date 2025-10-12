سهندی: بسیج حضوری خالصانه برای ایجاد امنیت پایدار در زنجان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سهندی در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: بسیجیان غیور پایتخت شور و شعور حسینی همچون دوران دفاع مقدس، در جنگ اخیر و تقابل مستقیم با رژیم منحوس صهیونیستی درخشیدند و حضوری دغدغهمندانه، خالصانه و صادقانه برای ایجاد امنیت پایدار در استان داشتند.
وی با اشاره به مجاهدتهای فرمانده پیشین سپاه ناحیه زنجان افزود: ۲۵ سال خدمت صادقانه برادر پاسدار سرهنگ نجفی راد، بهویژه در ایام پرفراز و نشیب از اغتشاشات ۹۶ و ۹۷، سیل، زلزله و فتنه ۱۴۰۱، نشان از مجاهدت و ایثارگری وی داشت و در تمام عرصهها حضور فعال داشتند.
سرهنگ سهندی با استناد به کلام شهید سلیمانی که فرمودند باید به بلوغی برسیم که دیده نشویم، تصریح کرد: مجاهدت ایشان در خون بوده و پسر مجاهد سردار شهید غیاثالدین نجفی بودن، شاهد این مدعاست؛ ایشان و دو برادر دیگرشان، پرچم جهاد را در لباس سبز سپاه برافراشته نگه داشتهاند.
وی افزود: پرچم مجاهدت در سپاه ناحیه زنجان از دست یک فرزند شهید، به دست برادر شهید، سپرده شد تا این راه پر افتخار ادامه یابد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: سرهنگ پاسدار حیدری که بسیجی اصیل و مردمدار هستند و از فرماندهی پایگاه در مناطق محروم آغاز به کار کردهاند و سابقه فرماندهی حوزه و حضور در مرکز استان را در کارنامه دارند.
وی در ادامه گفت: سرهنگ حیدری مردمی و دغدغهمند بوده و در کنار بسیجیان حضور فعال داشتهاند. نکته حائز اهمیت این است که ایشان برادر سردار شهید حمیدرضا حیدری هستند که اخیراً در دفاع از آرمانها به شهادت رسید. تعبیر حکیمانه «فرزند شهید برادر شهید» در مورد ایشان کاملاً مصداق دارد.
سرهنگ سهندی بیان کرد: امیدواریم همه ما که در فضای بسیج تنفس کرده و رشد کردهایم، در این مسیر ثابتقدم بمانیم تا نام ما در دفتر زمینهسازان ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) ثبت شود و فردای قیامت در محضر شهدا و اهل بیت (ع) شرمنده نباشیم.
نظر شما