به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در دیدار خانوادههای معظم شهدا بخصوص شهدای جنگ اخیر که با حضور حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان نظامی برگزار شد با اشاره به نقش و مکتب اهلبیت (ع) در شکلگیری روحیه مقاومت اظهارداشت: شور و شعور حسینی در خانوادههای شهدا موج میزند و آنها با رفتار و گفتار خود، ادامهدهنده راه زینب کبری (س) هستند.
وی با یادآوری حماسه دفاع از ایران اسلامی با اشاره به اولین شهدای تقدیم شده شهر زنجان در اولین روز جنگ اخیر اظهارداشت: از تک تک خانوادههای شهدا جز صبوری به تاسی از حضرت زینب (س) چیزی مشاهده نشد، همزمان با شهادت شهید دلاور امیرخانی، خانواده این شهید والامقام بدون پوشیدن لباس عزا، با روحیه زینبی پیام روشنی به دشمنان دادند. پدر این شهید که خود از کارکنان بازنشسته سپاه و مادربزرگ ایشان، خود مادر شهید بزرگوار است با خطبهای زینبگونه خود مایه قوت و انگیزه برای نیروهای سپاه و بسیجیان شد.
سردار سهندی ادامه داد: خانوادههای شهدا از همان لحظه شهادت عزیزانشان، با روحیهای جهادی و ایمانی در عرصه خدمت باقی ماندند. نمونه روشن آن، حضور فعال خانواده شهید توری در ایام کرونا است که با پوشش مناطق شهری و خدمات داوطلبانه، نقش برجستهای در کمکرسانی داشتند. و این شهید بزرگوار به یکی از الگوهای بسیار خوب برای نوجوانان و جوانان شهر زنجان تبدیل شده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با اشاره به ویژگیهای شخصیتی سردار شهید نجفی گفت: این شهید بزرگوار، پیش از فرماندهی ناحیه، در سوریه حضور داشت و همواره با روحیهای جهادی پیگیر دفاع از جبهه مقاومت بود، هیچ روزی نبود که ایشان برای آمادگی نیروها تماس نگیرد و دغدغهمندی خود نسبت به مردم مظلوم منطقه را ابراز نکند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حمیدرضا حیدری افزود: پیکر پاک این شهید عزیز پس از چند روز شناسایی شد و زمان انتقال به منزل، مادر این شهید بزرگوار با روحیهای زینبی به جای گریه، میان مردم شکلات پخش میکرد که نشانهای از ایمان و رضایت قلبی خانوادههای شهدا از تقدیم عزیزانشان در راه خدا بود.
سردار سهندی در بخش دیگری از سخنان خود به سرکشی از مجروحان و جانبازان جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در یکی از بازدیدها یکی از جانبازان در حالی که از نظر جسمی وضعیت دشواری داشت، اولین جملهای که گفت این بو که بعد از اینکه موشک را شلیک کردیم، ما را زدند. این جمله نشاندهنده روحیه مجاهدت و پایبندی به تکلیف در سختترین شرایط است.
وی افزود: روحیه دفاع مقدس در وجود رزمندگان امروز زنده است واین روحیه مقاومت و ایستادگی در خانوادههای شهدا تداوم یافته است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) در پایان تأکید کرد: حضور خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران، مایه قوت قلب همه است و باید در مسیر انقلاب، در محضر امام و شهدا و اهلبیت (ع) با سربلندی قدم برداریم و شرمنده شهدا نباشیم.
سردار سهندی تصریح کرد: وظیفه امروز ما حفظ روحیه جهادی، استمرار راه شهدا و خدمت خالصانه به مردم است.
