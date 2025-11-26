به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن سهندی صبح چهارشنبه در همایش بزرگ اقتدار بسیجیان که در مصلای خاتم‌الانبیای زنجان برگزار شد، با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی ریشه در ایمان و آموزه‌های اصیل اسلامی دارد، گفت: بسیج در گذر زمان به یک گفتمان اثرگذار و قدرت‌آفرین تبدیل شده است.

وی با اشاره به نقش تاریخی بسیج در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: تفکر بسیجی، خداشناسانه، استکبارستیز و باورمند به وعده‌های الهی است و به وعده‌های پوچ قدرت‌های استکباری اعتنایی ندارد و عزت امروز جمهوری اسلامی مرهون تفکر بسیجی و مجاهدت‌های مردم ولایتمدار است.

سهندی افزود: بسیجیان زنجانی از ابتدای تشکیل بسیج تاکنون در همه عرصه‌ها حضور مؤثر داشته‌اند؛ از دوران دفاع مقدس و سازندگی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، امدادرسانی در بلایای طبیعی و حضور فعال در دوره کرونا.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به تحولات منطقه و «جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران» گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام توان علیه جبهه حق صف‌آرایی کرده بودند، تفکر بسیجی بار دیگر قدرت خود را نشان داد و دشمنی که در آغاز جنگ با غرور مدعی پیروزی بود، در همان روزهای ابتدایی به عقب‌نشینی وادار شد.

سهندی ادامه داد: راه بسیج، راه عزت، مقاومت و سربلندی است و به برکت هدایت‌های مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا، امروز تفکر بسیجی در اوج عزت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که «پرچم برافراشته انقلاب اسلامی به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) تقدیم شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با ادای احترام به روح امام خمینی (ره) و شهدای اسلام، گفت: حضور گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار زنجان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، زینت‌بخش این اجتماع است.

وی هفته بسیج و سالروز تأسیس این نهاد مردمی را یادآور ابتکار تاریخی حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: امام خمینی در همان سال‌های آغازین فرمودند: اگر در کشوری تفکر بسیجی طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان از آن کشور دور خواهد شد، وگرنه باید هر لحظه منتظر حادثه بود.