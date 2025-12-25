عراقچی:دشمن در تلاش برای بدتر نشان دادن اوضاع اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان، با اشاره به محدودیت زمانی این نشست، ضمن تبریک حلول ماه رجب و میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، میلاد حضرت مسیح (ع) را نیز به مسیحیان کشور بهویژه ارامنه اصفهان تبریک گفت.
گرامیداشت شهدا و روایت مقاومت ۱۲ روزه
وزیر امور خارجه با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهویژه شهدای استان اصفهان، تأکید کرد: تجربه جنگ اخیر، تجربهای ماندگار در تاریخ ایران بود که نشان داد ملت ایران مسیر مقاومت، عزت و شرافت را انتخاب کرده است.
عراقچی با اشاره به اینکه دشمن تصور میکرد ایران ظرف چند روز تسلیم میشود، افزود: در یک مقاومت ۱۲ روزه، این دشمن بود که ناچار به عقبنشینی شد. آنها حتی خواستار مذاکره فوری برای آتشبس بودند؛ مذاکرهای که معنایی جز پذیرش تسلیم نداشت، اما ملت ایران ایستادگی را برگزید.
جنگ روانی با «اسنپبک» و تحریمها
وی با انتقاد از بزرگنمایی مکانیزم ماشه و اسنپبک گفت: روایتهایی که درباره اسنپبک برای مردم ساخته شد، بسیار بدتر از واقعیت بود و هدف آن، فلجسازی روانی اقتصاد کشور از طریق ایجاد ترس بود، در حالی که این ابزارها در عمل آن کارایی ادعاشده را نداشتند.
وزیر امور خارجه با تشریح وظایف این وزارتخانه گفت: مأموریت نخست، تلاش برای رفع تحریمهاست؛ مأموریتی که هرگز فراموش نشده و با حفظ اصول، عزت و منافع کشور دنبال میشود. تجربه برجام و مذاکرات پس از آن، سرمایهای ارزشمند برای ماست، اما این مسیر، مسیر خاص خود را دارد.
وی مأموریت دوم را کمک مستقیم به اقتصاد کشور دانست و افزود: ما باید بپذیریم که تحریم وجود دارد، اما همزمان بپذیریم که با تحریم هم میتوان کشور را اداره کرد. تحریم هزینه دارد، اما ما هم هزینههایش را میدانیم و هم فرصتهایی که برای اصلاح ضعفهای داخلی ایجاد میکند.
استفادهنکردن از همه ظرفیتهای داخلی و منطقهای
عراقچی تأکید کرد: ما زمانی حق گلایه از تحریمها را داریم که تمام ظرفیتهای داخلی، منطقهای و سیاست خارجی خود را به کار گرفته باشیم. هنوز از همه توان همسایگی و دیپلماسی خارجی خود استفاده نکردهایم.
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه مأموریت مشخص دارد تا بهصورت عملیاتی وارد میدان شود، موانع تجارت را شناسایی و برطرف کند و بازارهای جدید برای بازرگانان ایرانی ایجاد کند.
دیپلماسی در خدمت بخش خصوصی
وزیر امور خارجه با اشاره به رویکرد میدانی این وزارتخانه گفت: ما دنبال گزارشنویسی صرف نیستیم. باید به صحنه عمل رفت و دید یک بازرگان یا شرکت ایرانی در خارج از کشور چه مشکلی دارد و همانجا آن را حل کرد.
عراقچی به سفر کوتاه خود به یکی از کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این سفر، حمایت از یک شرکت خصوصی ایرانی برای حضور در یک مناقصه ۶۰۰ میلیون دلاری بود که در نهایت، این شرکت در رقابت با شرکتهای چینی و ترکیهای برنده شد.
فرش ایرانی؛ کالای اقتصادی و سفیر فرهنگی
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سابقه خود در حوزه فرش گفت: فرش تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یک کالای فرهنگی و سفیر هویت ایران در جهان است و معیشت صدها هزار نفر به این حوزه وابسته است.
وزیر امور خارجه با انتقاد از سقوط صادرات فرش از حدود ۲ میلیارد دلار به حدود ۴۰ میلیون دلار، گفت: باید به اشتغال ایجادشده در این صنعت توجه کرد و موانع بازگشت صادرکنندگان به بازارهای جهانی را از میان برداشت.
عراقچی تأکید کرد: ما بدهکار مردم هستیم، نه طلبکار آنها. وظیفه ما خدمت به ملت است و دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی این خدمت خواهد بود.
