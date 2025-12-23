به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد درآمد استان کرمانشاه به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در ظهر سه‌شنبه برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری منسجم و حضور فعال مدیران در فرآیندهای تصمیم‌سازی مالی استان به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق اهداف توسعه‌ای، افزایش اعتبارات عمرانی و بهبود وضعیت اقتصادی استان مورد تأکید قرار گرفت.

مسئولان حاضر در جلسه، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی را یکی از راهکارهای مهم برای تقویت منابع مالی استان عنوان کردند و بر لزوم شناسایی منابع جدید درآمدی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات تأکید داشتند.

پیگیری سهم استان کرمانشاه از منابع ملی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعی که به گفته حاضران، نقش مؤثری در افزایش توان مالی استان و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی خواهد داشت.

در ادامه جلسه، تقویت منابع درآمدی استان کرمانشاه به‌عنوان زمینه‌ساز بهبود خدمات عمومی، ارتقای کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش سطح رفاه مردم مورد توجه قرار گرفت و بر تداوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، تأکید شد.

مسئولان استان کرمانشاه در پایان این نشست، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و استمرار جلسات ستاد درآمد را عاملی مهم در تحقق اهداف مالی و توسعه‌ای استان کرمانشاه دانستند.