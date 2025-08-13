بیش از ۱۴۴ هزار زائر از تهران به مرزها اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت تسهیل در بازگشت زائران اربعین حسینی (ع) از مرز مهران، با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان تهران برای خدمت‌رسانی به زائران، اظهار داشت: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۲ مردادماه، تعداد ۱۴۴ هزار و ۸۲۵ زائر توسط ۶ هزار و ۷۹۱ سرویس از استان تهران به مرزهای شش‌گانه اعزام شده‌اند و در همین بازه زمانی نیز ۶۷ هزار و ۹۳۵ نفر از زائران از طریق ۲ هزار و ۶۵۹ سرویس به تهران بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با تأکید بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی برای بازگرداندن زائران اربعین، گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل موظف هستند با هماهنگی کامل و مطابق با دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به تأمین ناوگان مورد نیاز و اعزام فوری آن به مرز مهران اقدام کنند.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت موجود، هماهنگی‌های لازم برای تأمین به‌موقع ناوگان و تسهیل در روند بازگشت زائران انجام شد. همچنین رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر و رئیس دفتر نمایندگی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران نیز با ارائه گزارش‌هایی، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه پرداختند.