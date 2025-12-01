توقیف ۲۱ خودروی شوتی در طرح ویژه پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دانایار شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفق طرح برخورد با خودروهای مخاطره‌آمیز و دارای پرونده قضائی در محور یاسوج–شیراز خبر داد و اظهار کرد: با تلاش کارکنان پلیس راه و نظارت مستمر بر تردد خودروها، ۲۱ دستگاه خودروی متخلف که با سرعت‌های غیرمجاز و رفتارهای پرخطر موجب تهدید امنیت جاده‌ها بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه حضور و برخورد قاطع پلیس در محورهای مواصلاتی ادامه‌دار خواهد بود، افزود: هدف اصلی پلیس، ایجاد آرامش، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای است و با هرگونه رفتار پرخطر بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد می‌کنیم.

سرهنگ دانایار از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و گزارش موارد مشکوک، پلیس را در تأمین امنیت جاده‌ها یاری کنند.