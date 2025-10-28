متا، تیک تاک و اسنپ از قانون استرالیا پیروی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین آنها اعلام کردند هنگامیکه در دهم دسامبر سال جاری میلادی قانون مرتبط با آن اجرایی شود غیرفعالسازی حساب‌های کاربری را آغاز می‌کنند.

متا، بایت دنس (مالک تیک تاک) و اسنپ چت (مالک پلتفرم اسنپ) در پارلمان این کشور اعلام کردند همچنان معتقدند این ممنوعیت از افراد جوان محافظت نمی‌کند اما آنها به زودی با مالکان بیش از یک میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر سن قانونی برای آماده سازی آنها جهت این تغییر، ارتباط برقرار می‌کنند.

اظهار نظر این پلتفرم‌ها نشان دهنده تغییری در واکنش صنعت رسانه‌ها به قانون است، آنهم در حالیکه قانونگذاران سراسر جهان این روند را رصد می‌کنند و نگرانی‌ها درباره سلامت ذهنی جوانان فراگیر می‌شود.

براساس قانون استرالیا، پلتفرم‌های اجتماعی باید گام‌های مسئولانه ای برای مسدود سازی کاربران کمتر از ۱۶ سال بردارند و در غیر اینصورت با جریمه ای تا سقف ۳۲.۵ میلیون دلار روبرو می‌شوند.

این پلتفرم‌ها قبلاً بحث می‌کردند که چنین ممنوعیتی جوانان را به گوشه‌های تاریک‌تر اینترنت که تحت نظارت ضعیف‌تری قرار دارد، بکشاند و از سوی دیگر آنها از ارتباطات اجتماعی محروم کند. همچنین آنها معتقد بودند اجرای این قانون بسیار پیچیده است. پلتفرم اسنپ و یوتیوب نیز معتقد بودند که شبکه اجتماعی به حساب نمی آیند.