چین قرارداد واگذاری تیک تاک را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته او انتظار میرود این توافقنامه در هفتهها و ماههای آینده اجرایی شود، اما وی جزئیات دیگری ارائه نکرد.
بسنت پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با شیء جینپینگ، رهبر چین، در یک برنامه تلویزیونی شبکه فاکس بیزینس گفت: در کوالالامپور، ما توافق تیکتاک را از نظر دریافت تأیید چین نهایی کردیم و انتظار دارم که این توافقنامه در هفتهها و ماههای آینده به مرحله اجرا برسد و سرانجام شاهد حل و فصل آن خواهیم بود.
وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعلام کرد این کشور احتمالاً موضوعات مرتبط با تیک تاک را با آمریکا به طور مناسب کنترل میکند. یک سخنگوی دولتی چین در این باره افزود: طرف چینی با طرف آمریکایی برای برطرف کردن موضوعات مرتبط با تیک تاک همکاری میکند.
سرنوشت این اپلیکیشن با ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی، بیش از ۱۸ ماه پس از تصویب قانونی توسط کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ که به مالکان چینی تیک تاک دستور میداد داراییهای این اپلیکیشن در ایالات متحده را تا ژانویه ۲۰۲۵ بفروشند، نامشخص مانده بود.
ترامپ در ۲۵ سپتامبر یک فرمان اجرایی امضا و اعلام کرد که طرح فروش عملیات تیک تاک در آمریکا به کنسرسیومی از سرمایهگذاران آمریکایی و جهانی، الزامات امنیت ملی مندرج در قانون مذکور را برآورده میکند و به تیک تاک ۱۲۰ روز فرصت داد تا این معامله را تکمیل کنند. او همچنین اجرای این قانون را تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ به تعویق انداخت.
در دستور ترامپ آمده الگوریتمهای پلتفرم چینی توسط شرکای امنیتی شرکت آمریکایی بازآموزی و نظارت خواهد شد و عملکرد آن تحت کنترل سرمایهگذاری مشترک جدید خواهد بود. توافقنامه در مورد فعالیتهای تیکتاک در آمریکا شامل انتصاب یکی از هفت عضو هیأت مدیره برای نهاد جدید توسط بایتدنس است.
شش کرسی دیگر هیأت مدیره به آمریکاییها اختصاص خواهد یافت. بایتدنس کمتر از ۲۰ درصد از سهام تیکتاک ایالات متحده را در اختیار خواهد داشت تا با الزامات مندرج در قانونی که دستور تعطیلی آن را تا ژانویه ۲۰۲۵ در صورت عدم فروش داراییهای بایتدنس در آمریکا صادر کرده بود، مطابقت داشته باشد. جان مولنار، نماینده ایالات متحده و رئیس جمهوریخواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، این ماه گفت توافقنامه صدور مجوز برای استفاده از الگوریتم تیکتاک، به عنوان بخشی از معامله بایتدنس برای فروش داراییهای اپ مذکور در آمریکا نگرانیهای جدی ا ایجاد خواهد کرد.
*حسین فلاح دلاور
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