نارسایی قلب یک بیماری با عوارض اجتماعی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک شریف کاشانی، روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، در نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی، گفت: این کنگره یک پلتفرم یا سکو برای تبادل اطلاعات، ارائه تجربیات و بحث و گفتگو درباره تازههای تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نارسایی قلبی را فراهم میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه بیماریهای قلبی و عروقی از شایعترین علل مرگ و میر در دنیا هستند، افزود: یکی از عوارض جدی بیماریهای قلبی و عروقی، نارسایی قلب است.
وی، از نارسایی قلب به عنوان یکی از بیماریهای بسیار مهم با عارضههای اجتماعی و اقتصادی نام برد و گفت: به روزرسانی اطلاعات، نحوه درمان و تشخیص و استفاده از تجربیات اساتید در زمینههای مختلف نارسایی قلب، بیش از پیش اهمیت دارد.
شریف کاشانی با اشاره به ورود داروهای جدید برای درمان نارسایی قلب، افزود: امروزه شاهد نتایج بلندمدت این داروها هستیم که توانسته اند زمینههای جدید درمانی برای انواع ریسک فاکتورها یا عوامل خطر نارسایی قلب را فراهم کنند.
رئیس کنگره با عنوان این مطلب که هنوز با نارسایی قلب مشکل داریم، اظهار داشت: اطمینان داریم در حمایت از بیماران نارسایی قلب، گروه پرستاری نقش مهمی دارند.
وی افزود: پیشرفتها در حوزه درمان بیماریها به قدری سریع هستند و شاهد روشهای جدید درمان بیماری نارسایی قلب هستیم.
شریف کاشانی گفت: یکی از اهداف ما از برگزاری این کنگره، بهروزرسانی اطلاعات در زمینه درمان نارسایی قلب است.
