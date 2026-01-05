  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

اردوغان: به ترامپ تأکید کردم که ونزوئلا نباید به سوی بی‌ثباتی برود

رئیس‌جمهور ترکیه در خصوص رایزنی تلفنی خود با همتای آمریکایی اش گفت: به ترامپ تأکید کردم که ونزوئلا نباید به سوی بی‌ثباتی برود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان نشست کابینه کشورش در سخنانی گفت: هیچ اقدامی که ناقض حقوق بین‌الملل باشد را تأیید نمی‌کنیم. تلاش ما این است که بهترین اقدام را، هم برای ترکیه و هم برای مردم دوست ونزوئلا انجام دهیم.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه گفت: در گفتگوی تلفنی با ترامپ، حساسیت‌های کشورمان (در زمینه تحولات ونزوئلا) را با وی در میان گذاشته و تأکید کردم که ونزوئلا نباید به سوی بی‌ثباتی سوق داده شود.

رجب طیب اردوغان، تصریح کرد: نقض حقوق حاکمیتی کشورها و زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل، گام‌های پرخطری است که می‌تواند در سطح جهانی به پیامدها و پیچیدگی‌های جدی منجر شود.

وی ضمن اعلام حمایت از مردم ونزوئلا گفت: مردم و کشور ترکیه در مسیر رفاه، آرامش و توسعه، همچنان در کنار مردم دوست ونزوئلا خواهند بود.

