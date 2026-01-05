به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان نشست کابینه کشورش در سخنانی گفت: هیچ اقدامی که ناقض حقوق بین‌الملل باشد را تأیید نمی‌کنیم. تلاش ما این است که بهترین اقدام را، هم برای ترکیه و هم برای مردم دوست ونزوئلا انجام دهیم.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه گفت: در گفتگوی تلفنی با ترامپ، حساسیت‌های کشورمان (در زمینه تحولات ونزوئلا) را با وی در میان گذاشته و تأکید کردم که ونزوئلا نباید به سوی بی‌ثباتی سوق داده شود.

رجب طیب اردوغان، تصریح کرد: نقض حقوق حاکمیتی کشورها و زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل، گام‌های پرخطری است که می‌تواند در سطح جهانی به پیامدها و پیچیدگی‌های جدی منجر شود.

وی ضمن اعلام حمایت از مردم ونزوئلا گفت: مردم و کشور ترکیه در مسیر رفاه، آرامش و توسعه، همچنان در کنار مردم دوست ونزوئلا خواهند بود.